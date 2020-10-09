عقبة تُهدد انتقال عمر خربين إلى الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أصبحت صفقة انتقال نجم نادي الهلال، السوري عمر خربين إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مهددة بعدم الاكتمال.

شرط الزمالك لضم عمر خربين

وعرض نادي الزمالك عبر الوسطاء على عمر خربين التعاقد معه بداية من الموسم الرياضي المقبل، إلا أنه اشترط أن يكون لاعبًا حرًا، ويخرج من القائمة الهلالية خاصة أن مطالب الزعيم ستزيد قيمة الصفقة، بجانب راتب اللاعب.

ويرفض مسؤولو نادي الهلال، فكرة الاستغناء عن خدمات النجم السوري بشكل مجاني وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث سبق وأكد مصدر لـ”كووورة”، أن خربين قد يرحل معارًا بناءً على رغبة الأزرق في عدم التفريط نهائيًا في خدمها.

ولا يرغب نادي الزمالك في شراء عقد عمر خربين بشكل من الهلال، كما أن فكرة استعارة اللاعب تبدو صعبة لحاجة الفريق الأبيض لمهاجم قوي، بعد الاستقرار على بيع هدافه مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع خربين صيف عام 2017 بعقد يمتد لـ4 مواسم، وظهر بمستوى مميز في بداية تجربته، وتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا، وغاب بعد ذلك عن تشكيلته كثيرًا وأصبح يُلازم مقاعد البدلاء خلال أغلب المواجهات.

خربين يتألق مع بيراميدز

ويملك النجم السوري تجربة مميزة في الدوري المصري الممتاز، حيث انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقدّم أداءً لافتًا.

ورفض الزعيم تجديد إعارة اللاعب السوري مرة أخرى، مفضلًا عودته إلى الفريق، خاصة أنه خطف الأنظار مع بيراميدز ونجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة أكثر من هدف خلال 12 مباراة.

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