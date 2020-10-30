علماء: 850 ألف فيروس غير مكتشف في الحيوانات يمكن أن يصيب البشر

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

حذر علماء من احتمال وجود ما يصل إلى 850 ألف فيروس غير مكتشفة حتى الآن في الطيور والثدييات يمكن أن تصيب البشر في يوم من الأيام.

وحسبما أبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقرير جديد، قال فريق دولي مؤلف من 22 خبيرًا: إنه بدون اتخاذ إجراءات لحماية الحياة البرية، ستكون هناك أوبئة أكثر تواترًا وأسوأ قادمة.

فيروسات مجهولة:

وأضافوا أن هناك حاجة إلى تحول لمنع ظهور الأمراض الحيوانية المنشأ- بدلًا من الاستجابة لها بتدابير الصحة العامة واللقاحات الجديدة.

وقال الخبراء: إن هذا النهج وحده سيسمح بالهروب من عصر الأوبئة، وهذا يستدعي إنهاء الاستغلال غير المستدام للبيئة ، بما في ذلك إزالة الغابات والزراعة المكثفة وعدم التعرض كثيرًا واستغلال الحيوانات البرية.

وجوب اتخاذ تدابير:

وأشار التقرير إلى أن هذا الأخير أدى إلى زيادة الاتصال بين الحياة البرية والحيوانات والبشر، وأدى هذا إلى جميع الأوبئة تقريبًا.

وتشمل التدابير الموصى بها فرض ضرائب على اللحوم وإنتاج الماشية، والحد من التجارة في الحياة البرية.

وقدّر الخبراء أن مثل هذه الخطوات ستكلف حوالي 31- 45 مليار جنيه إسترليني (40- 58 مليار دولار) سنويًّا- وهو جزء بسيط من تكلفة مكافحة الأوبئة مثل فيروس كورونا.

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