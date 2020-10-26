علي النمر في التعاون لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًّا مع علي النمر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

علي النمر في التعاون:

ونجحت إدارة نادي التعاون المكلفة، برئاسة علي الشايعي، في حسم صفقة علي النمر قبل دقائق على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الجديد أثناء توقيعه عقد انضمامه إلى سكري القصيم لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل ضد الفيصلي، قبل أن يفوز على النصر في الجولة الثانية، الأمر الذي أثار غضب جماهير العالمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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