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علي النمر في التعاون لـ3 مواسم
قادمًا من صفوف الوحدة

علي النمر في التعاون لـ3 مواسم

2020/10/26
الساعة 1:10 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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علي النمر في التعاون لـ3 مواسم النمر بقميص التعاون
المواطن - مروة نبيل
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1 علي النمر في التعاون:
1.1 التعاون في دوري محمد بن سلمان:

أعلن نادي التعاون عن تعاقده رسميًّا مع علي النمر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

علي النمر في التعاون:

ونجحت إدارة نادي التعاون المكلفة، برئاسة علي الشايعي، في حسم صفقة علي النمر قبل دقائق على نهاية فترة الانتقالات الصيفية في السعودية.

ونشر حساب نادي التعاون الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الجديد أثناء توقيعه عقد انضمامه إلى سكري القصيم لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.

 

علي النمر
النمر بعد التوقيع

التعاون في دوري محمد بن سلمان:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل ضد الفيصلي، قبل أن يفوز على النصر في الجولة الثانية، الأمر الذي أثار غضب جماهير العالمي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

علي النمر في التعاون
النمر أثناء توقيع العقد
علي النمر
النمر بقميص التعاون

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