عمر هوساوي يبدأ مشواره مع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الجماعية، مساء اليوم الاثنين، مشاركة المدافع عمر هوساوي للمرة الأولى.

عمر هوساوي في الاتحاد:

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للوافد الجديد عمر هوساوي خلال مشاركته في التدريبات الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد فريق الفتح.

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مؤخرًا في التعاقد مع النجم عمر هوساوي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم رياضي واحد في صفقة انتقال حر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي النصر قد أعلن مساء يوم الجمعة الماضية، عن توقيع مخالصة مالية نهائية مع هوساوي، ووجه الشكر إليه على ما قدمه طوال الفترة الماضية، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

ولعب العميد ضد الاتفاق بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بنتيجة 2/ 1.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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