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عودة بيتروس لـ النصر أثارت الجدل مرتين
كان سببًا في صعود النصر لنهائي كأس الملك

عودة بيتروس لـ النصر أثارت الجدل مرتين

2020/10/29
الساعة 1:09 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عودة بيتروس لـ النصر أثارت الجدل مرتين بيتروس لاعب النصر
المواطن - محمد سمعه
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1 عودة بيتروس وضعت النصر بموقف صعب:
2 تألق بيتروس يُحرج فيتوريا:

أثارت عودة البرازيلي بيتروس مجددًا لقائمة الفريق الكروي الأول بـ النصر، الجدل مرتين، وذلك قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك، التي حسمها النصر لمصلحته بثنائية مقابل هدف.

وفي اللحظات الأخيرة، أعاد النصر اللاعب البرازيلي لقائمته قبل غلق الميركاتو الصيفي في السعودية يوم الأحد الماضي، حيث حل مكان اللاعب النيجيري أحمد موسى الذي وقع على مخالصة مالية نهائية مع العالمي.

عودة بيتروس وضعت النصر بموقف صعب:

وكانت المرة الأولى التي تسببت فيها عودة اللاعب البرازيلي هي الاعتقاد بأن النصر أصبح يملك بين صفوفه 8 لاعبين أجانب وليس 7 خاصة في ظل عدم توضيح النصر لـ آلية رحيل أحمد موسى، ولكن الأمر نفاه اتحاد القدم بكشفه عن أنه تسلم المخالصة من نادي النصر وفقًا لـ برنامج “الدوري مع وليد”.

أما المرة الثانية التي أُثير الجدل حول عودة بيتروس لقائمة النصر، هو الانتقاد الذي تعرض له المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، بسبب تفكيره الخاطئ الذي كاد يُفقد العالمي واحدًا من أهم نجومه وهو اللاعب البرازيلي، الذي كان قريبًا من الرحيل لـ الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

تألق بيتروس يُحرج فيتوريا:

وجاء تألق بيتروس في مباراة النصر والأهلي أول أمس الثلاثاء بنصف نهائي كأس الملك، بمثابة إحراج للمدرب روي فيتوريا الذي كان يفكر في الاستغناء عنه، حيث سجل اللاعب البرازيلي الهدف الأول لـ النصر في شباك الأهلي قبل نهاية الشوط الأول؛ مما مهد لعودة النصر ثم تسجيل الهدف الثاني والفوز والعبور إلى الدور النهائي.

بيتروس

 

 


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