عودة ترامب ترفع سعر النفط 3%

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 3%، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات المعروض في النرويج وإعصار في خليج المكسيك وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد مغادرة المستشفى.

وبحلول الساعة 1354 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.26 دولار بما يعادل 3.1 بالمائة إلى 42.55 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.29 دولار أو 3.3 بالمائة مسجلًا 40.51 دولار.

ويقول اتحاد صناعة النفط والغاز النرويجي: إن إضرابًا لعمال القطاع في البلاد سيخفض إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يزيد قليلًا فحسب على 330 ألف برميل من المكائف النفطي يوميًّا، أي نحو 8% من إجمالي الإنتاج.

وتُظهر حسابات أجرتها رويترز أن 60% من إجمالي الخفض سيكون في الغاز الطبيعي، والنسبة الباقية في النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي.

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