عودة حملة دورينا الأغلى قبل موسم 2020/ 2021

المواطن - مروة نبيل

تنطلق حملة دورينا الأغلى بالتزامن مع انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم السبت المقبل.

عودة حملة دورينا الأغلى

وتُدشن رابطة الدوري السعودي للمحترفين الحملة الإعلامية تحت شعار دورينا الأغلى من أجل تمكين الجماهير الرياضية في داخل وخارج السعودية من متابعة المتعة والإثارة، والتفاعل مع أنديتهم ولاعبيهم المفضلين.

ولم تنتظر الجماهير سوى شهر واحد بعد انتهاء منافسات الموسم الماضي في منتصف شهر سبتمبر الماضي، والذي انتهى بتتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هو الأطول في تاريخ البطولة، بعد توقف البطولة بسبب جائحة كورونا.

وعادت الحياة في الملاعب السعودية بآمال وطموحات كبيرة لكافة الأندية، خصوصًا مع دعمٍ لامحدود من القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة، من أجل تعزيز قطاع الرياضة في المملكة، حيث دعّمت الأندية صفوفها بالعديد من اللاعبين المحليين والأجانب الدوليين والعالميين، وهو ما يمنح المزيد من التنافسية والقوة للدوري الأكثر شعبيةً في المنطقة.

عودة الدوري بإجراءات احترازية

وتشهد منافسات عودة الدوري تطبيقًا شاملًا لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تم تنفيذها بنجاح بالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم أثناء الجولات الثماني الأخيرة من الموسم الماضي، لأجل الحفاظ على سلامة جميع عناصر اللعبة من لاعبين وأطقم فنية وإدارية، وذلك وفقًا لموقع الدوري السعودي للمحترفين الرسمي.

وأضاف: “من أجل مواصلة التفاعل بين اللاعبين والأندية من ناحية والجماهير من ناحيةٍ أخرى، تستمر حملة دورينا الأغلى عبر منصات التواصل للبناء على ما حققته خلال الموسم الماضي، فبينما شهد الموسم متعة وإثارة كبيرة على أرض الملعب حتى اللحظات الأخيرة، كانت الإثارة خارج الملعب لا تقل درجة في شبكات التواصل الاجتماعي كذلك”.

وتابع: “سجلت القنوات الرسمية للدوري السعودي للمحترفين على شبكات التواصل نموًا بنسبة 34%، كما حظيت حملتي دورينا الأغلى ودورينا رجع بأكثر من 8 ملايين انطباع من الجماهير، بفضل التعاون مع الأندية ووسائل الإعلام، إضافة إلى بث أكثر من 186 منشورًا عبر تويتر وفيسبوك وانستغرام”.

وواصل التقرير: “وبينما شهدت المواسم الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين نموًا ملحوظًا في الحضور الجماهيري للمباريات، أتاحت الحملة لعشاق الكرة من جميع أنحاء المملكة وخارجها في إظهار دعمهم للأندية واللاعبين ومتابعة أخبار البطولة عن كثب”.

انطلاق الحملة للاحتفال

وكانت الحملة قد انطلقت منتصف الموسم الماضي للاحتفال بما حققه الموسم في نصفه الأول، بينما بدأت حملة دورينا رجع مع استئناف المسابقة عقب توقف الدوري بسبب كورونا، حيث شهدت الملاعب عرض محتويات مرئية ومقاطع للجمهور قبل وأثناء المباريات، إضافة إلى رسائل جماهيرية عبر اللوحات الإعلانية حول الملعب، كما تفاعل الجمهور من خلال المشاركة في المسابقات والتصويتات والأسئلة عبر شبكات التواصل.

وجاء في ختام التقرير: “وبينما تنطلق مباريات الموسم الجديد في غياب الجماهير، يمكن لعشاق اللعبة التعبير عن حماسهم وتطلعاتهم للموسم الجديد ومواصلة دعمهم وتشجيعهم عبر وسم #دورينا_الأغلى عبر تويتر (@SPL) وانستغرام (@SaudiProLeague) وفيسبوك (@SaudiProLeague.SPL)”.

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