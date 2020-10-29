عوض خميس يُنافس على الأفضل دفاعيًا في آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

يُنافس الظهير الأيسر عوض خميس على لقب الأفضل دفاعيًّا في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

عوض خميس يُنافس على الأفضل

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات للاعب العالمي، وعلق قائلًا: كان عوض خميس مؤثرًا بشكل كبير في مركز الظهير الأيسر مع النصر في دوري أبطال آسيا 2020 حيث لم يخسر أبدًا في التدخلات!”.

وتابع حساب البطولة قائلًا: “هل تعتقد أنه يستحق أن يكون بين أفضل 11 لاعبًا من غرب القارة؟”، وطالب من الجماهير التصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال: “صوّت للمدافعين الذين يستحقون دخول التشكيلة المثالية”.

خميس يخطف الأنظار

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي إلى أن نسبة التدخلات الناجحة التي قام بها النجم النصراوي تبلغ 100%، ووصلت نسبة دقة التمرير لديه إلى 80.4%، كما أنه قام بصناعة 5 فرص.

وأضاف: “مِثل سلطان الغنام في الجهة اليمنى، كان عوض خميس مؤثرًا بشكل كبير في مركز الظهير الأيسر للنصر، حيث ساعد أدائه الفعّال فريق العاصمة الرياض على إبعاد المنافس من جهة وإلحاق الأذى به”.

وواصل الاتحاد الآسيوي تقريره قائلًا: “من جهة أخرى بشكل مميز، لم يخسر خميس أبدًا في التدخلات كما صنع خمس فرص في المباريات الخمس التي بدأها كأساسي في قطر”.

جدير بالذكر أن عوض خميس صاحب الـ31 عامًا، قد رحل عن النصر بنهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، وانتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في صفقة انتقال حر.

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