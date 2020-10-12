فابيو أبرو يدعم هجوم الباطن حتى 2022

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الباطن- قبل قليل- عن تعاقده رسميًّا مع الأنجولي فابيو أبرو؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021.

فابيو أبرو في الباطن :

ونشر حساب نادي الباطن الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبه الجديد يضم أبرز لقطاته وبعض الأهداف التي أحرزها، وعلق قائلًا: “فابيو أبرو سماوي”.

وأوضح حساب النادي أن الإدارة أنهت إجراءات التعاقد مع المهاجم الأنجولي صاحب الـ27 عامًا؛ ليمثل الفريق الأول لكرة القدم بعد يمتد لمدة موسمين حتى عام 2022، قادمًا من صفوف موريرينسي البرتغالي.

وتُعد صفقة المهاجم الأنجولي هي الثانية التي يعلن عنها نادي الباطن اليوم، حيث أنهت الإدارة إجراءات التعاقد مع نايف الماس على سبيل الإعارة من النصر لمدة موسم رياضي واحد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السماوي في دوري المحترفين:

وتسعى إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، بعدما نجح في التأهل إلى دوري المحترفين الموسم المقبل، وتوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالسماوي في خطف بطاقة التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل، بعد فوزه على جدة في الجولة الـ34، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بالجولة الأخيرة.

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