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فاوتشي يحدد موعد عودة الحياة الطبيعية وجاهزية لقاح كورونا
يتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا قبل يناير 2021

فاوتشي يحدد موعد عودة الحياة الطبيعية وجاهزية لقاح كورونا

2020/10/29
الساعة 8:44 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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فاوتشي يحدد موعد عودة الحياة الطبيعية وجاهزية لقاح كورونا لقاح كورونا
المواطن - متابعة

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، من أن الحياة قد لا تعود إلى طبيعتها في البلاد قبل عام 2022.

وقال فاوتشي في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأميركية، نشرت أمس الأربعاء، إنه لا يتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا قبل يناير 2021، وربما بعد ذلك.

وأضاف أن الولايات المتحدة كانت في موقف سيئ بعد فشلها في المحافظة على أرقام منخفضة من الإصابات بوباء “كوفيد-19″، في المرحلة التي تلت نهاية الصيف.

وقال إنه كان يجب على السلطات أن تعمل على تقليص الإصابات، لكنها فشلت في ذلك.

وفي مقابلة منفصلة مع مجلة ملبورن الأسترالية، قال فاوتشي: “في حال حصلنا على التطعيم وبدأنا في حملة توزيعه بنسبة كبيرة في الربع الثاني أو الثالث من 2021، أعتقد أنه من السهولة في نهاية ذلك العام أو في مطلع 2022 أن تعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية.

وكان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا، روبرت ريدفيلد، قال في إفادة أمام الكونغرس، قبل أيام إنه من المرجح ألا يكون اللقاح متوفرا حتى الربع الثاني أو الثالث من 2021.


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