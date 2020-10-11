فتوحي يُنعش مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك المغربي إدريس فتوحي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، للمرة الأولى منذ توقيع عقود انضمامه إليه الأسبوع الماضي.

فتوحي يُشارك:

ونشر حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب المغربي في التدريبات الجماعية اليوم، وعلق قائلًا: “مرحبًا بيك فدارنا”.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع إدريس فتوحي لمدة موسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلى الصعيد الميداني، أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصة تدريبية مسائية، انطلقت بتمارين لياقية ثم تطبيق العديد من الجمل الفنية، قبل أن يختتم المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش المران بمناورة على منتصف الملعب.

الأهلي يواصل استعداداته:

وتسعى إدارة الراقي للتعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، أملًا في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل أفضل في الموسم الجديد؛ والمنافسة على البطولات المحلية والقارية

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا 2020 من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام النصر بثنائية نظيفة.

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