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فحوصات طبية للاعبي النصر
استعدادًا لانطلاق الموسم

فحوصات طبية للاعبي النصر

2020/10/11
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فحوصات طبية للاعبي النصر لاعبو العالمي
المواطن - مروة نبيل
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1 النصر يبدأ الاستعداد:
1.1 العالمي الموسم الماضي:

فتح النصر صفحة الاستعداد لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2020/ 2021، والمقرر انطلاقه يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، مساء اليوم الأحد.

النصر يبدأ الاستعداد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر استعداداته بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، أجرت المجموعة الأولى اليوم عددًا من الفحوصات الطبية والاختبارات اللياقية.

نادي النصر
لاعبو العالمي

وأشار حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المجموعة الثانية ستُجري فحوصاتها الطبية، مساء يوم غد الاثنين، قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يبدأ العالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

 

النصر
جانب من مران سابق للعالمي

العالمي الموسم الماضي:

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني بعد منافسة قوية مع الهلال البطل، ويطمح للظهور بشكل مميز واستعادة اللقب في الموسم الجديد.

وظهر العالمي بشكل مميز في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليواجه بيرسبوليس الإيراني، إلا أنه خسر بركلات الترجيح في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

الاتحاد الآسيوي
جانب من المباراة

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