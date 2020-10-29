فرنسا تسجل أكثر من 47 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 47637 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أظهرت البيانات تسجيل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة الوفيات في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 36020، فيما ارتفع عدد المصابين إلى مليون و282769 حالة إصابة.

هذا وأفادت الوزارة بأن المصابين بـCovid-19 واصلوا التدفق إلى المستشفيات، التي تستضيف الآن 21183، حيث تم توثيق دخول 976 مصابًا جديدًا منذ يوم الأربعاء.

وأشارت أيضًا إلى أن عدد المصابين الذين يخضعون للعناية المركزة بلغ 3156 شخصًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مرارًا من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعًا في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.

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