فرنسا تسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا لإصابات كورونا

المواطن - متابعة

سجلت فرنسا خلال الـ24 ساعة الأخيرة رقمًا قياسيًّا جديدًا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بواقع أكثر من 45 ألف حالة للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الوزارة تسجيل 45422 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1 مليون و86497 منذ بداية الجائحة.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس بواقع 138 لتبلغ حاجز الـ34645 حالة وفاة.

وأصبحت فرنسا سابع دولة تسجل أكثر من مليون إصابة بالفيروس بعد الولايات المتحدة التي سجلت 8.4 مليون إصابة، والهند التي سجلت 7.8 مليون، والبرازيل التي سجلت 5.3 مليون، وروسيا التي سجلت 1.5 مليون إصابة.

كما أعلنت كل من الأرجنتين وإسبانيا تسجيل أكثر بقليل من مليون حالة إصابة بوباء كورونا.

جدير بالذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت في قراءة أولى، يوم السبت، على تمديد حال الطوارئ الصحية إلى 16 فبراير، في إشارة إلى نظام استثنائي يتيح للسلطة التنفيذية فرض قيود في مواجهة “كوفيد 19”.

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