فوائد خل التفاح على الريق

يحبذ الكثير العلاج والتعامل بالمواد الطبيعية وليس الكيمائية لما لها من أضرار لذلك يسأل الكثير عن فوائد خل التفاح على الريق وما هي القيمة الغذائية التي يحتوي عليها وهل يحمل اي أضرار على المدى البعيد.

نبذة عن خل التفاح

أوضح موقع المواطن أن خل التفاح هو منتج سائل يتم الحصول عليه بعد تعرض فاكهة التفاح إلى التخمر أي تخمر السكر الذي يوجد في عصير التفاح الطبيعي والخالي من أي إضافات سكرية خارجية له ومن خلال وضع الخميرة عليه.

وهناك نوعان من خل التفاح وهي خل تفاح نقي وخل تفاح غير نقي ويمكن التفرقة بينه حيث أن خل التفاح النقي نجده يحمل اللون البني أما خل التفاح الغير نقي فيوجد به شوائب ومعكر وهذا يعتبر خل أصلي غني ببكتيريا حمض الخليك.

ما هي القيمة الغذائية التي توجد في خل التفاح

قبل التعرف على فوائد خل التفاح على الريق لابد من التعرف على العناصر التي توجد في مقدار مائة ملي لتر من خل التفاح وهي كالآتي:

تشغل الماء نسبة 88.24 ميلي لتر.

كما يوجد سعرات حرارية تصل إلى ستة وأربعون سعر حراري.

والألياف الغذائية تظهر به بمقدار 0.2 جرام.

أما الدهون فتوجد به بمقدار 0.13 جرام.

وبقياس نسبة البرتين به فهي تعتبر سبة منعدمة حيث أنها تمثل 0.1 جرام فقط لا غير.

ووجد أن السكريات والكربوهيدرات توجد به بمقدار 9.62 جرام و11.3 جرام على الترتيب.

أما بالنسبة للمعادن الغذائية فقد وجد أن الكالسيوم يشكل 8 جرام فقط والحديد ظهر بمقدار 0.12 ملي جرام.

والمغنسيوم وجد في خل التفاح بمقدار 5 ملي جرام والفسفور امتلك 7 ملي جرام فقط لا غير والسيلينيوم وزن مقدار بلغ 0.1 ميكروجرام.

وباستكمال الحديث عن المعادن فقد وزن البوتاسيوم مقدار وصل إلى 101 ملي جرام في حين الصوديوم بلغ مقداره في خل التفاح حوالي 4 ملي جرام.

الزنك وصل إلى 0.02 ملي جرام يليه النحاس الذي ظهر بمقدار قليل وهو 0.012 ملي جرام.

وبقياس الفيتامينات ونسبتها في مائة ملي ليتر من خل التفاح وجد أن به فيتامين ب 1 بنسبة 0.021 ملي جرام وفيتامين ب 2 بمقدار 0.017 ملي جرام وفيتامين ب 3 بقدر 0.073 ملي جرام أما فيتامين ج فقد وجد بمقدار 0.9 ملي جرام.

وبمتابعة البحث والوزن وجد أن خل التفاح يحتوي على فيتامين ب 6 بقدر يصل إلى 0.018 ملي جرام وفيتامين هـ بوزن يبلغ 0.01 ملي جرام وبلغ الكولين 1.8 ملي جرام من إجمالي مائة ملي لتر من خل التفاح.

هل توجد فوائد لتناول خل التفاح على الريق

هذا السؤال رده يتضمن فوائد خل التفاح على الريق للجهاز الهضمي والتي عرفت منذ الآلاف السنين وجاءت الدراسات العلمية لتثبت مدى صحتها وهي:

أن تناول مقدار يتراوح بين ملعقة ملعقتين من خل التفاح على الريق بشرط يمزج بالماء ويكون هذا المشروب قبل الوجبات أي على الريق بالنسبة للإفطار فهو يتسبب في خلل وظائف الجهاز الهضمي واضطراب المعدة وامتلائها بالغازات.

فوائد خل التفاح العامة للجسم

بعد التعرف على حقيقة فوائد خل التفاح على الريق لابد من التعرف على فوئد خل التفاح للجسم وهي كالآتي:

هناك دراسة علمية نفذت على 317 مريض سكري من الدرجة الثانية والتي فيها تم تقديم مقدار من خل التفاح المخفف بالماء وبمراقبة مستويات السكر في الدم وجد انخفاض في مستويات السكر وخاصة من خلال تحليل السكر الصيامي والتراكمي.

كما يمكن لخل التفاح أن يقلل من معدلات ارتفاع ضغط الدم بفعل ما يحتويه خل الفتاح من حمض الخليك ولكن لابد من الانتباه إلى كمية خل التفاح المستهلكة حتى لا تؤثر على نسبة البوتاسيوم في الدم.

هناك دراسة أقيمت لتثبت مدى فاعلية خل التفاح على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم ولكن من أجل الحصول على هذه النتيجة لابد من تناول كمية كبيرة من خل التفاح وهذا ربما يتسبب في أثار جانبية أخرى.

فوائد لخل التفاح مازالت تحت الدراسة

البعض يزعم أن من أحد فوائد خل التفاح على الريق أو بعد الوجبات هو الشفاء أو الحماية من خطر الإصابة بطفيليات المعدة وعسر الهضم.

أو بعد الوجبات هو الشفاء أو الحماية من خطر الإصابة بطفيليات المعدة وعسر الهضم. كما يقول البعض أن بمجرد تطبيقه على المفاصل فإنه يعالج مشكلة التهاب المفاصل التنكسي أو الحد من الإصابة بنوبات تقلص الساق الذي يعرف بالشد العضلي.

كما أن يقول البعض أن وضع خل التفاح على الأنف بواسطة قطن يمكن أن يقلل من التهاب الجيوب الأنفية.

يعتقد البعض أن تناول خل التفاح المخفف بالماء قد يساعد على تقليل التهاب البلعوم.

يزعم الكثير أن الاعتياد على تناول خل لتفاح المخفف قد يساعد على الحد من الإصابة بهشاشة العظام وتقوية الذاكرة وتفتيت حصوات الكلى والحد من ظهور علامات تقدم السن.

تحذيرات عند استخدام خل التفاح

بالرغم من وجود فوائد خل التفاح على الريق أو بعد الطعام فإن الإكثار منه قد يتسبب في ظهور مشاكل أخرى والتي منها:

انخفاض زائد في معدلات مستوى السكر في الدم للأصحاء أو لمن هم مرضى بالسكري وبالفعل يتناولون أدوية لتخفيض مستوى السكر.

يجب على السيدة الحامل أو التي تقوم بالراضعة الطبيعية أن تمتنع عن تناول خل التفاح.

الإفراط من تناول خل التفاح قد يتسبب في تسوس الأسنان بفعل الأحماض التي توجد به مما يؤدي إلى تآكل المينا الخاصة بالأسنان.

تناول خل التفاح بكثرة قد يتسبب في الإحساس بحرقة في الحلق أو المريء بفعل وجود حمض الخليك به.

شارك الخبر