فوائد زيت الخروع للرموش

يعتبر زيت الخروع من أفضل الزيوت التي تستخدم في زيادة طول وكثافة الشعر والرموش ولذلك فإن السيدات يسألن عن فوائد زيت الخروع للرموش ولماذا يتم استخدامه في تقوية الرموش دونًا عن غيره من الزيوت الطبيعية.

نبذة عن زيت الخروع للرموش

أوضح موقع المواطن أن زيت الخروع أثبت فاعليته في تقوية الرموش وزيادة إنتاج شعر الحواجب حيث أنه يحمي الرموش والحواجب من التساقط أو التكسير وبالتالي فإنه يزيد من كثافتهم ويساعد على إنبات الشعر بشكل طبيعي وسريع.

يتميز هذا الزيت بأن لونه اصفر باهت وهذا بفعل عمليات التكرير التي يتم بها عقب استخلاصه من بذور عشب الخروع كما أن استخدام زيت الخروع لم يتوقف عند تكثيف الرموش والحواجب إنما يدخل في تعزيز صحة الجسم بالكامل.

عند فحص زيت الخروع لمعرفة مكونات الزيت وجد أنه غني بنسبة تسعين بالمائة من حمض الريسينوليك وهو حمض دهني شديد وقوي وهذا ما جعل خبراء التجميل يستخدمون زيت الخروع في إنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالشعر.

يدخل زيت الخروع في علاج مشاكل صحية أخرى وهذه من أحد فوائد زيت الخروع لكامل الجسم بجانب فوائده الجمالية حيث أنه يعالج مشاكل اضطراب الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

هل زيت الخروع آمن للرموش والعين

من أولى فوائد زيت الخروع هو أنه صحي ولا يشكل أي ضرر على العين كما يحدث من أعراض جانبية يشعر بها مستخدم المستحضرات التجميلية الصناعية الأخرى التي تعمل على زيادة كثافة الرموش.

زيت الخروع أكثر ما يتسبب فيه من ضرر أو عندما يلامس العين من الداخل فإنه يجعل الرؤية مشوشة للحظات يتم التخلص من هذه الرؤية المشوشة بمجرد تنظيف العين بالماء هذا التشوش بسبب طبيعته الزيتية.

نصيحة لمن يريد استخدام زيت الخروع للحصول على رموش قوية وطويلة أن يتم تجربة بضع قطرات من الزيت على جلد اليد والانتظار لمدة أربعة وعشرون دقيقة لأن في حالة احمرار الجلد فهذا يدل على أن الجسم لدية حساسية من مكونات الزيت.

آلية عمل زيت الخروع لتطويل الرموش

بفعل فيتامين e الذي يوجد في زيت الخروع فبمجرد تطبيق الزيت على الرموش أو الحواجب فإنه يجدد الأنسجة المتضررة وخاصة أنسجة وبصيلات الشعر مما يساعد على إعادة إنبات الشعر من جديد.

وجود الحمض الدهني القوي الريسينوليك واوميغا 8 فإن الرموش تقوي وتبدأ في النمو بشكل سريع وهذا يرجع إلى أن الحمض واوميغا 8 يمثلوا حوالي تسعين بالمائة من مكونات الزيت.

كما أن من فوائد زيت الخروع أنه يقلل من ظاهرة تساقط الرموش كما أنه بعدل وضعه على العين فإنه يقوم بترطيب الجلد المحاط بالرموش مما يساعد على إنتاج رموش قوية وذات كثافة عالية.

وصفات زيت الخروع لتطويل الرموش

وصفة زيت الخروع بدون أي إضافات

يتم تطبيق زيت الخروع بشكل مباشر على الرموش والحواجب في الليل ويترك على العين حتى الصباح ثم ينظف بالماء أو باستخدام سائل مزيل الميكب.

وصفة زيت الخروع وزيت جوز الهند

المكونات

زيت خروع. زيت جوز هند

التحضير

يتم غسل الوجه بشكل جيد لإزالة أي أتربة أو أوساخ على البشرة وخاصة منطقة العيون.

ثم نحضر إناء صغير ونضع به ربع ملعقة صغيرة من الخروع ونصف ملعقة صغيرة من جوز الهند ثم يقلبون جيدًا.

بأطراف أنامل الأصابع يتم غمسها بالزيوت ونبدأ في فرك الحواجب والرموش باتجاه نمو الشعر.

ثم يبقى الزيت على الرموش والحواجب طوال فترة الليل ثم ينظف في صباح اليوم التالي بالماء لابد من المداومة على هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتائج مرجوة.

وصفة زيت الخروع والألوفيرا

تزداد فوائد زيت الخروع للرموش عندما يدمج مع الألوفيرا حيث تزداد فاعليته في زيادة نمو الرموش.

المكونات

زيت خروع. جل ألوفيرا.

التحضير

يتم جلب إناء صغير ويوضع به ملعقة كبيرة من زيت الخروع وملعقتين كبيرتين من جل الألوفيرا.

ثم يتم تنظيف الوجه قبل تطبيق الوصفة وتجفيفه بمنشفة قطنية.

من الأفضل وضع الوصفة في زجاجة ماسكرا نظيفة حتى يتم استخدام الفرشاة الخاصة بها في توزيع مكونات الوصفة على الرموش والعين ثم يبقه فترة الليل بالكامل.

وفي صباح اليوم التالي يتم إزالة ما تبقى من الوصفة بالماء الفاتر مع استمرار تطبيق هذه الوصفة بشكل يومي.

وصفة زيت الخروع والفازلين

هذه الوصفة إذا استخدمت بشكل صحيح تجعلنا نحصل على فوائد زيت الخروع للرموش والحواجب فالوصفة كالآتي:

المكونات

زيت خروع. فازلين.

التحضير

يتم مزج نصف ملعقة صغيرة من زيت الخروع مع نصف ملعقة صغيرة من الفازلين.

ثم توضع الوصفة باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة بعد غسلهم وتنظيفهم وتجفيفهم.

يفضل تكرار هذه الوصفة كل يوم من أجل الحصول على نتيجة مرجوة.

وصفة زيت الخروع وفيتامين e

المكونات

زيت خروع. فيتامين e.

التحضير

يتم مزج نصف ملعقة من زيت الخروع ونصف ملعقة من السائل الذي يوجد بداخل كبسولات فيتامين e.

ثم تطبق هذه الوصفة على الرموش والحواجب طوال فترة الليل ثم تنظف وتزال البقايا في الصباح الباكر باستخدام الماء النقي.

من المفضل المداومة على هذه الوصفة كل يوم حتى تثبت فاعليتها.

نصائح قبل البدء في استخدام زيت الخروع

من الأفضل أن يتم اختبار الزيت على الجلد لمدة يوم كامل لمعرفة ما إذا كان هناك تحسس منه أم لا لأن إذا حدث تحسس فإن المستخدم ربما يعاني من:

بقع بالجلد حمراء.

انتفاخ في منطقة تطبيق الزيت.

الحكة والحساسية الجلدية.

احمرار العين والجفون.

شارك الخبر