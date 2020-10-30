فوائد وضع العسل على الوجه

العسل ذُكر في القرآن، العسل فيه شفاء للناس، يستخدمه الناس لشفاء الأمراض ومن فوائد وضع العسل على الوجه علاج كثير من مشاكل البشرة.

العسل

منذ القدم يطلق على العسل باسم السائل الذهبي فهو يستخدم في الطب البديل لعلاج الكثير من الجروح والعناية البشرة، وهو مفيد للجسم وذلك لأن العسل يحتوي على مضادات للأكسدة ومضادات للبكتيريا.

يحتوي العسل على المعادن مثل الصوديوم والكالسيوم والفسفور والحديد والكلور والبوتاسيوم والمغنيزيوم والكبريت.

يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1، فيتامين ب 3، فيتامين ج، وفيتامين 5.

نصائح عند استخدام العسل

العسل يعتبر مطهر طبيعي يساعد على التئام الكثير من الجروح كما أنه يستخدم كمقشر طبيعي للوجه أو ماسك على الوجه لإزالة الجلد الميت وقبل استخدام العسل لابد من إتباع عدة نصائح والتي نوضحها من خلال موقع المواطن ومنها:

تنظيف البشرة من اثار مستحضرات التجميل والمرطبات وتركها لكي تجف.

عمل حمام بخار لفتح مسام البشرة.

عنده عمل ماسك العسل فإنه يفضل الاستلقاء على الأرض.

فوائد وضع العسل على الوجه

العسل له فوائد متعددة على البشرة ومن هذه الفوائد:

مرطب للجلد: يساعد العسل على ترطيب الجلد ومنع جفافه، ويجعل ملمس البشرة ناعمًا، فبعد غسل البشرة قم بوضع ملعقة من العسل على الوجه واتركها لمدة ربع ساعة ثم اغسل الوجه بالماء وستشعر بنعومة في ملمس البشرة وكأنها صافية، كما أنه يعمل على التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العين.

القضاء على ندبات الوجه: يحتوي العسل على خصائص مضادة للجراثيم والالتهابات والتي تعمل على التئام الندبات واختفائها مع الوقت حيث أن العسل يقوم بتجديد خلايا البشرة وازالة الطبقة الخارجية من الجلد الميت وذلك بوضع ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وتقليبهم جيدًا ثم نضعهم على الوجه لمدة خمس دقائق ووضع قطعة من القماش دافئة على الوجه ويتم ترك الماسك حتى تصبح قطعة القماش باردة ثم غسل الوجه بالماء، والانتظام على هذه الطريقة مرتين في الاسبوع لمده شهر أو 40 يوم.

إزالة الجلد الميت: العسل الطبيعي غني بالعناصر الغذائية والانزيمات والمواد المضادة للأكسدة ويمزج العسل مع ملعقة كبيرة من صودا الخبز ووضعها على البشرة مع التدليك يعمل على إزالة خلايا الجلد الميتة وتقشير الجلد والحصول على بشره مشرقه.

مقاومة الشيخوخة: يحتوي العسل على مواد مضادة للأكسدة والتي تمنع تأثير الجذور الحرة على البشرة وعلى مركبات الفلافونويدات التي تحافظ على خلايا الجلد من التلف الذي يحدث بسبب الجذور الحرة، في بتدليك ملعقة كبيرة من العسل على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم تركها لمدة 30 دقيقة يقلل من ظهور التجاعيد وآثار الشيخوخة.

تنظيف الجلد: استخدام العسل كمنظف للجلد أو بمعنى آخر ازاله اثار مستحضرات التجميل والأتربة الموجودة على البشرة وذلك بعمل محلول يحتوي على العسل وزيت جوز الهند وجوز الطيب والقرفة وبتدليك هذه المكونات على الوجه يساعد على التخلص من الرؤوس السوداء والأتربة وآثار المكياج.

علاج حب الشباب: البشرة الدهنية يظهر بها حب الشباب بسبب تراكم البكتيريا التي تسبب تكون الحبوب في البشرة، ولكن العسل يتميز بأن يمتلك خصائص مضاد للبكتيريا والجراثيم والتي تمنع تكونها وتمنع ظهور حب الشباب، وكذلك يقوم بتهدئة الجلد من الاحمرار باستخدام ملعقة من العسل وضعها على الوجه وتدليك العسل بها لمدة عشر دقائق ثم يغسل الوجه بالماء يساعد على التخلص من حب الشباب مع مرور الوقت.

حماية البشرة من التلف: يتميز العسل بأنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة وبالتالي يعمل على حماية البشرة من الأتربة والشوائب التي تتراكم عليها وتسبب جفاف البشرة.

شفاء الحروق والالتهابات: العسل يعمل على ترطيب البشرة ويتميز بأنه يدخل إلى المسام ويخترق الجلد، ويهدئ من الآلام والالتهابات في الجلد، وذلك بوضع جل الصبار مع العسل على البشرة لكي تزداد الفائدة ويساعد على تهدئة الحروق بشكل أكبر.

نضارة البشرة وإشراقها: خصائص العسل المتعددة من كونه مضاد للالتهابات والاكسدة ومرطب فهذه الخصائص مع بعضها تقوم بتنظيف البشرة وتعيد لها نضارتها وحيويتها، وذلك بخلط نصف ملعقة كبيرة من العسل مع نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وصفار البيض وخلط المكونات مع بعضها وتدليك الوجه بها وتركها لمدة ربع ساعة ثم غسل الوجه بالماء.

تنظيف المسام: يعتبر العسل منظف قوي المسام من الأتربة والشوائب وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، وبعمل ماسك العسل الذي يتكون من 2 ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا وتقلب المكونات ووضعها على البشرة مع تجنب منطقة العين ثم غسل الوجه بالماء.

تفتيح البشرة وتكبير حجم الشفاه: يستخدم العسل كمستحضر تجميلي طبيعي فهو يعمل على تفتيح البشرة الداكنة وتقشير الجلد الميت والتشققات الموجودة على الشفاه فعند تدليك ملعقة من العسل على الشفاه يجعل الشفاه مشرقة ويخلصها من التشققات، كما ان بل قطعة من القطن بالعسل فرك الشفاه بها كل يوم قبل النوم يساعد على جعل الشفاه كبيرة ومغلظة.

وهكذا نكون قد ذكرنا وتعرفنا على فوائد وضع العسل على الوجه والآن نذكر بعض الوصفات التي تجعل البشرة نضرة ونقية.

ماسك العسل للبشرة وماء الورد

تساعد هذه الوصفات على تفتيح البشرة والحصول على نضارة البشرة وإشراقها.

المكونات

3 ملعقة كبيرة من العسل. 3 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم مزج المكونات مع بعضها ثم وضعها على الوجه لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

ماسك العسل والليمون

العسل يعتبر كمرطب طبيعي وعصير الليمون يحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجلد من الجذور الحرة ويساعد في تفتيح البشرة.

المكونات

ليمونة صغيرة ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة التحضير

نضع العسل على الليمونة ثم يتم تدليك الوجه بها برفق في اتجاه واحد ثم غسل الوجه بعد ربع ساعة.

يراعى في هذه الوصفة عدم استخدام الليمون للبشرة الدهنية لأنه يسبب الالتهابات.

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