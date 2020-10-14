فواز الطريس خليفة سالم الدوسري الجديد بـ الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير الهلال سعادتها باقتراب النادي من ضم فواز الطريس لاعب الاتفاق، حيث تم اعتباره البديل المثالي للنجم سالم الدوسري في حال رحل الأخير عن أزرق العاصمة.

الهلال يجد بديل سالم الدوسري

وأصبحت إدارة الهلال قريبة من التعاقد مع فواز الطريس من أجل تدعيم مركز الجناح الأيسر وهو المركز الذي يلعب فيه الدوسري.

وقال الإعلامي حمد الصويلحي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تنهي إدارة الهلال التوقيع مع لاعب الاتفاق والمنتخب الأولمبي فواز الطريس مساء اليوم الأربعاء بعد أن يصل إلى الرياض بعد قليل”.

وأضاف الإعلامي الرياضي عبدالله الحنيان بشأن الصفقة مغردًا عبر حسابه في “تويتر” : “فواز الطريس في مقر الهلال وذلك لتوقيع عقده الرسمي مع الفريق”.

وأكدت تقارير صحافية الأسبوع الماضي، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، قطعت شوطًا كبيرًا نحو إنهاء أولى الصفقات المحلية، بعد التوصل إلى اتفاق مع فارس الدهناء على انتقال فواز الطريس إلى صفوفه.

أرقام فواز الطريس

وشارك فواز الطريس صاحب الـ22 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في 16 مباراة خلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة، وخاض 3 مواجهات في الكأس.

ويستعد الهلال لانطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الرياضي الجديد، حيث سيبدأ مشواره، يوم 17 أكتوبر، بمواجهة العين الصاعد حديثًا.

وكان سالم الدوسري ساهم في تتويج الهلال بلقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 ودوري أبطال آسيا 2019.

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