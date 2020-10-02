فيتوريا: لا أنظر للتاريخ وهدفنا نهائي آسيا 2020

المواطن - مروة نبيل

شدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على أنه يستهدف قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020، مؤكدًا في الوقت ذاته صعوبة مواجهة بيرسبوليس الإيراني.

فيتوريا يستهدف النهائي القاري

وتحدث فيتوريا عن مباراة النصر ضد بيرسبوليس قائلًا: “نحن سعداء للعب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ستكون مباراة صعبة أمام فريق كبير وقوي، نحن مستعدون لهذه المباراة، ونريد أن نكون في النهائي”.

وتابع: “عليك أن توازن بين ما تفكّر فيه، وما تشعر به! في مثل هذه المباريات هذا الأمر مهم جدًا، فلا يمكن أن تأخذ تفكر كثيرًا دون أن تشعر بها في قلبك، والعكس كذلك.. نحترم بيرسبوليس ونثق بقدرتنا على تحقيق الفوز”.

واختتم فيتوريا تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “لا أنظر للتاريخ أبدًا، فلو نظرنا له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عام السابقة، نحن نفكر على أنها مباراة واحدة ضد فريق نحترمه كثيرًا. ونمتلك ثقة عالية”.

النصر ضد بيرسبوليس

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم غد السبت، على استاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل العالمي إلى نصف النهائي بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، فيما صعد بيرسبوليس الإيراني إلى المرحلة ذاتها في البطولة الآسيوية بعد تجاوزه عقبة باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2/0.

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