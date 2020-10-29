‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. الأمن البيئي: 3 أخطاء عند إشعال النار في المراعي والغابات
العقوبة تصل 50 ألف ريال

فيديو.. الأمن البيئي: 3 أخطاء عند إشعال النار في المراعي والغابات

2020/10/29
الساعة 6:50 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
38
0
طباعة
فيديو.. الأمن البيئي: 3 أخطاء عند إشعال النار في المراعي والغابات
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 الأمن البيئي يحذر من مخالفة الاحتياطات
2 4 إجراءات مهمة للوقاية

جددت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي التحذير من إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وعبر مقطع فيديو جراف قال الأمن البيئي إن من بين المخالفات ما يلي:

  • عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشوب حريق أو الإضرار بالغطاء النباتي.
  • إشعال النيران بالقرب من الأشجار.
  • عدم استخدام موقد وإشعال الحطب.

الأمن البيئي يحذر من مخالفة الاحتياطات

وكانت قوات الأمن البيئي قالت في وقت سابق إن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

4 إجراءات مهمة للوقاية

وقالت إنه من بين الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار ما يلي:

  • استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.
  • عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار.
  • ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح.
  • إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

ذات صلة :
  • تفاصيل جديدة بشأن إصابة نيمار
    •
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يكافح العمى في السودان ونيجيريا
    •
  • كبار العلماء تدين هجوم نيس : الإرهاب مدان أيًا كان مصدره وتحت أي ذريعة
    •
  • عوض خميس يُنافس على الأفضل دفاعيًا في آسيا 2020
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :