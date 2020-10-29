فيديو.. الأمن البيئي: 3 أخطاء عند إشعال النار في المراعي والغابات

المواطن - الرياض

جددت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي التحذير من إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

التزم بالاحتياطات اللازمة عند إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات الطبيعية.#القوات_الخاصة_للأمن_البيئي pic.twitter.com/RYyy2tvorq — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) October 29, 2020

وعبر مقطع فيديو جراف قال الأمن البيئي إن من بين المخالفات ما يلي:

عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نشوب حريق أو الإضرار بالغطاء النباتي.

إشعال النيران بالقرب من الأشجار.

عدم استخدام موقد وإشعال الحطب.

الأمن البيئي يحذر من مخالفة الاحتياطات

وكانت قوات الأمن البيئي قالت في وقت سابق إن عقوبة إشعال النار في المراعي والغابات والمتنزهات البرية دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب حريق أو ضرر بالغطاء النباتي تتراوح ما بين 500 ريال إلى 50 ألف ريال مع إصلاح الأضرار الناتجة عن المخالفة.

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وقالت إنه من بين الاحتياطات اللازمة عند إشعال النار ما يلي:

استخدام موقد لضمان عدم انتشار النار أو إضرارها بالغطاء النباتي.

عدم إشعال النار بالقرب من جذوع الأشجار.

ألا يتم إشعال النار أثناء هبوب الرياح.

إطفاء النار بشكل كامل قبل مغادرة المكان.

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