فيديو.. الخطوط الجوية القطرية تُواجه عقوبات صارمة

المواطن - الرياض

تواجه الخطوط الجوية القطرية موجة غضب عارمة وإجراءات عقابية أسترالية، وذلك بعد فضيحة انتهاك حقوق مسافرات أستراليات وتعريتهن قصرًا في مطار الدوحة.

موجة غضب وإجراءات عقابية أسترالية ضد الخطوط القطرية بعد انتهاك حقوق أستراليات وتعريتهن قسرا بمطار #الدوحة#أستراليا#قطر#العربية pic.twitter.com/vRtrcepfJs — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 28, 2020

موجة غضب تطال الخطوط الجوية القطرية

وطالبت الحكومة الأسترالية الخطوط الجوية القطرية، بتقديم إجابات بعد تعرض مسافرات أستراليات على طائرة للخطوط القطرية، لتفتيش عارٍ وفحص طبي في مطار حمد الدولي.

وحدثت الواقعة مطلع أكتوبر الجاري قبل إقلاع الطائرة من الدوحة إلى سيدني، حيث قالت السلطات إنها عثرت على رضيع ميت داخل المطار، ووفقًا لصحيفة الغارديان الأسترالية، والتي أكدت على أنّ الرحلة تأخرت 4 ساعات، كما أنّ النساء اللواتي كنّ على متن الرحلة، أجبرن على النزول والخضوع للفحص.

سيدني تهدد #قطر بعد اجبار ١٨ سيدة استرالية على النزول من عشر رحلات وتفتيشهن بشكل مهين#العربية pic.twitter.com/GX1GTKSNnV — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 28, 2020

ووفقًا لحديث وولفغانغ بابيك أحد ركاب الطائرة، فإنّ رجال الأمن اقتادوا النساء إلى قبو، بعد ذلك عُرضن على طبيبة وفتشن بشكل دقيق، حيث اضطررن إلى نزع كل شيء حتى ملابسهن الداخلية.

الحكومة الأسترالية عبرت عن مخاوف جدية

من جانبها قالت ماريس باين، وزيرة الخارجية الأسترالية، إن الأمر عدواني فيما يتعلق بشأن هذه الأحداث، وأنه شيء لم تسمع عنه في حياتها في أي سياق، مؤكدة على أن الحكومة الأسترالية أوضحت وجهات النظر الخاصة بها، للسلطات القطرية بشأن هذا الأمر.

فيما حولت الخارجية الحادثة إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، بينما رفضت الخطوط القطرية التعليق وخرجت في بيان لها قائلة: ” نحن نقدر المخاوف والضيق التي أعرب عنها لكم الركاب الأستراليون الذين تحدثتم إليهم، وسوف نحقق في هذه الأحداث مع السلطات والمسؤولين المعنيين”.

وفي هذا الإطار، قالت النقابة الأسترالية للنقل الجوي، إنها تبحث إجراءات عقابية ضد الخطوط القطرية، وتشمل حظر خدمات الصيانة، والتنظيف والتزود بالوقود للطائرات القطرية.

ومن المفترض أن يصوت أعضاء النقابة على العقوبات المقترحة ضد الخطوط الجوية القطرية غدًا الخميس.

ومن جانبه قال رئيس النقابة الأسترالية للنقل الجوي، إن الأعضاء غاضبون مما وصفه بالاعتداء الوحشي على حقوق الإنسان بشأن الراكبات الأستراليات في قطر، وبررت النقابة بطء تحركها بسبب بطء الحكومة الأسترالية وتأخرها في الرد على قطر.

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