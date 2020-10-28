فيديو.. الزعاق: هذه أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع

المواطن - الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق أن هذه الأيام من كل عام هي أفضل الأوقات للغرس والبذر والزرع.
هذه الأيام :
هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس
وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً)
فأول المربعانية في 3 ديسمبر pic.twitter.com/PDGZxnrro0
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 28, 2020
وأشار الزعاق في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على تويتر إلى أن هذه الأوقات هي أفضل أوقات السنة للبذر والزرع والغرس وتستمر حتى دخول المربعانية (أي بعد 35 يوماً) مشيرًا إلى أن أول المربعانية في 3 ديسمبر المقبل.
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