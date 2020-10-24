فيديو.. السيطرة على آخر بؤر حريق تنومة في جبل عثروبين

المواطن - تنومة

باشرت فرق الدفاع لمدني، صباح اليوم السبت، السيطرة على حريق جبل تنومة في آخر بؤرة للحريق بعد امتداد الحريق إلى جبل عثروبين ليلة البارحة.

فيديو عاجل | #الإخبارية تصل إلى آخر بؤرة للحريق شرق جبل عثروبين في تنومة pic.twitter.com/Kk2Fvzklfs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 24, 2020

ووثقت قناة الإخبارية مشاهد من جهود الدفاع المدني والسيطرة على الحريق وطلعات لطائرات الاستطلاع للكشف عن مستجدات الحريق.

طائرات أرامكو

يذكر أن طائرات الرش التابعة لشركة أرامكو شاركت أمس في جهود إخماد حريق تنومة كما ساندت الفرق الميدانية بمعدات وسيارات إطفاء.

ونشرت إمارة عسير مقطع فيديو يوثق جانبًا من عملية الإطفاء وعلقت عليه بالقول : شركة أرامكو تشارك بطائرات الرش على المساحات التي كان يصعب الوصول إليها في حريق تنومة وتساند الفرق الميدانية بفرقة إسناد وسيارات إطفاء ومعدات إنقاذ.

يذكر أنه بناءً على توجيه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وصل مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أمس لدعم أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة ‎عسير والفرق الميدانية في إدارة أزمة حريق تنومة.

محاصرة الحريق

وكان الدفاع المدني أعلن الخميس أن فرق الإطفاء نجحت في محاصرة حريق تنومة لمنع وصوله للمناطق السكنية دون إصابات بشرية.

واندلع حريق ضخم في غابات جبل غلامة بين النماص وتنومة، وساهمت شدة الرياح في زيادة انتشاره، وتعمل فرق الدفاع المدني على محاصرته، ولم تسجل أي إصابات حتى الآن.

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