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فيديو .. جيوفنكو مُهدد بالترحيل عن المملكة
هاجم حكم مباراة أبها مؤخرًا

فيديو .. جيوفنكو مُهدد بالترحيل عن المملكة

2020/10/24
الساعة 6:05 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فيديو .. جيوفنكو مُهدد بالترحيل عن المملكة جيوفنكو نجم الهلال
المواطن - محمد سمعه
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1 تصريح جيوفنكو خطير !
2 هجوم شديد من نجم الهلال ضد الحكم:

هاجم اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، نجم الفريق الكروي الأول بـ الهلال، حكم مباراة فريقه ضد أبها التي أُقيمت أول أمس الخميس في الجولة الثانية بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف الإعلامي والناقد الرياضي فلاح القحطاني الناقد الحصري لـ قناة 24 الرياضية عن أن النجم الإيطالي مهدد بالترحيل عن المملكة؛ وذلك بسبب الكلمات التي قالها خلال تصريحاته بعد مباراة أبها.

تصريح جيوفنكو خطير !

وغرّد فلاح القحطاني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل يمر تصريح جيوفنكو الخطير مرور الكرام ؟!، لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي على المحك، التساهل في مثل هذه التصريحات، قد يخلق لدينا فوضى في تصريحات اللاعبين والمدربين مستقبلًا، بعض العبارات لا يمكن قبولها أو تجاهلها مهما كان الشخص، إنا لمنتظرين”.

وكان القحطاني تحدث في برنامج “سوالف رياضية” على قناة 24 قائلًا: “لاعب الهلال مهدد بالترحيل عن المملكة، وهناك كلمة خرج بها لو تم ترجمتها سيرحل اللاعب فورًا عن البلاد، بعض العبارات لا يمكن أن تُقبل أو يتم تجاهلها، مهما كان الشخص”.

هجوم شديد من نجم الهلال ضد الحكم:

وتحدث اللاعب الإيطالي عن حكم مباراة الهلال وأبها قائلًا: “أستغرب عما يحصل في بعض اللقطات التي يعود فيها الحكم إلى الـ VAR فعودة الحكم لم تستند على شيء واضح، بداية الهجمة كانت بها الكرة خارجة لرمية تماس لنا والحكم تجاهل هذا الأمر تمامًا”.


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