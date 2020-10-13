فيديو.. حكم استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة للشيخ الخثلان

المواطن - الرياض

كثيراً ما نرى بعض المصلين أثناء خطبة الجمعة يمسكون بالسبحة لذكر الله سبحانه وتعالى، غير مدركين أن ذلك قد يكون سبباً في ضياع ثواب الاستماع للخطبة، ومثال ذلك أيضاً العبث بالهاتف الجوال أو ما شابه أثناء الاستماع للخطبة.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حكم استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة.

وقال الشيخ الخثلان رداً على سؤال هل استخدام السبحة أثناء خطبة الجمعة يدخل في حكم مس الحصى: “نعم يعتبر في حكم مس الحصى”.

وأضاف الشيخ الخثلان أن المطلوب من المسلم أن يستمع إلى الخطبة، وأن ينصت وأن يقبل على استماع الخطبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من مس الحصى فقد لغا).

وتابع الشيخ الخثلان قائلاً “لا فرق بين مس الحصى ومس السبحة والمطلوب من المسلم في الخطبة أن يكون منصتاً لا يمس المصحف ولا الحصى ولا الجوال إلى أن تنتهي الخطبة”.

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