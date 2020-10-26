فيديو.. حكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة

المواطن - الرياض

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة.

فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان

عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

( حكم من مات وعليه دين ولم يخلف تركة ) pic.twitter.com/mnTc3RaVn1 — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 26, 2020

قال السليمان في مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يجب أولًا إخراج من تركة المتوفى ما يتعلق بتكفينه ودفنه، وبعدها يتم الوفاء بما عليه من ديون ثم تنفيذ وصيته وبعدها تقسم التركة.

وأضاف الشيخ السليمان أن الله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه الكريم، حيث يُقدم الدين على جميع الأمور، مشددًا على أنه من باب البر أن يسدد الورثة الدين لميتهم، ولكنه ليس من باب الوجوب.

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