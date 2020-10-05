فيديو.. خطف طفل في وضح النهار من بين ذراعي أمه

المواطن - متابعة

وثق مقطع فيديو لحطة اختطاف طفل انتزعه المجرمون على متن دراجة نارية من بين ذراعي أمه في الشارع المكتظ بمدينة ساكابا في غواتيمالا.

وأظهر الفيديو الخاطفين الثلاثة على دراجة نارية حيث ترجل أحدهم وحاول انتزاع الطفل من بين يدي أمه التي قاومت حتى خارت قواها دون مساعدة أحد من المارة.

ونفذت الشرطة عملية أمنية وعثرت على الطفل عند خط السكك الحديدية ولحسن الحظ كان الطفل على قيد الحياة.

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