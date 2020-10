فيديو.. سيدة تحرج ترامب والرئيس الأمريكي يحمر خجلًا 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تسبب سيدة أمريكية في إحراج دونالد ترامب وتركته يحمر خجلًا بعد أن أثنت على ابتسامته الرائعة ولم يستطع الرئيس الأمريكي أن يخفى مدى سعادته بهذا التعلق.

“You're so handsome when you smile.” pic.twitter.com/xvrupGUhqd

— Vince Coglianese (@VinceCoglianese) October 16, 2020