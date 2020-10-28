فيديو.. شرطة الرس تضبط مخالفات عدم الالتزام بالتباعد والكمامة

المواطن - الرس

نشر سناب الداخلية مقطع فيديو يبين جهود شرطة محافظة الرس في متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر الفيديو رصد العديد من المخالفات الخاصة بالإجراءات الوقائية منها عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وأيضًا عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

وكان وزير الصحة ، توفيق الربيعة، قد أكد في وقت سابق أنه تم رصد تساهل وتقصير في لبس الكمامة خلال الفترة الماضية.

وقال الربيعة في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر: هام جدًّا.. رصدنا مؤخرًا تساهلًا وتقصيرًا في لبس الكمامة، لذا لا تكن سببًا في تزايد عدد الحالات ورجوع مرحلة الخطر، فالمسؤولية تبدأ من كل فرد منا.

وأعاد وزير الصحة نشر مقطع فيديو من حساب “عش بصحة” التوعوي يحذر من التساهل بشأن نزع الكمامة.

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