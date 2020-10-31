فيديو.. عصابات السطو على المتاجر وتزوير الشرائح في قبضة رجال الأمن

المواطن _ الرياض

تمكن رجال الأمن في عدد من مناطق المملكة من توجيه ضربات ناجحة لعدد من مرتكبي الجرائم ، ففي أبها سقط في قبضة رجال الأمن مواطن يقود مركبة ويحمل سلاحًا وعندما طلب من التوقف لاذ بالفرار، كما تسبب عمدا بالاصطدام بعدد من المركبات، وضبط بداخل مركبته سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر.

قي قبضة رجال الأمن

كما قام رجال الأمن في الرياض بإلقاء القبض على أربعة مواطنين يرتكبون عدداً من الجرائم، تمثلت بالسطو على المتاجر، والاعتداء على العاملين فيها، وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، ونشل الحقائب النسائية، باستخدام الدراجات النارية.

وتم القبض أيضًا في الرياض، على 5 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، يقومون بالمتاجرة بشرائح الاتصال، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم 1444 شريحة لشركات اتصالات محلية ومبالغ مالية، قدرها واحد وسبعون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالًا.

كما ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية الإثيوبية من مخالفي نظام الإقامة، يرتكبون عدداً من قضايا السلب تحت تهديد السلاح وسرقة مركبة، وبطاقات شحن ومبالغ مالية، ومقاومة رجال الأمن أثناء مباشرة القبض عليهم، وقدرت قيمة المسروقات التي استولوا عليها بحوالي أربعة وخمسين ألفاً وثلاثمائة ريال.

وألقى رجال الأمن القبض على مواطنين قاما باقتحام أحد المتاجر وهددا العاملين فيه بالأسلحة البيضاء، والاستيلاء على مبلغ مالي.

كما تم القبض على مواطنين تورطا بالسطو على متجر تموينات، وتهديد العاملين فيه، والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

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