فيديو.. علي عبدالسلام يحكي قصة ختم القرآن وتلاوته المؤثرة

المواطن - الرياض

قال القارئ علي عبدالسلام، صاحب التلاوة التي حركت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية: إنه ختم القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، موضحًا أنه بدأ في عمر الثامنة.

فيديو | استمع إلى التلاوة التي حركت مواقع #التواصل_الاجتماعي في الأيام الماضية#الراصد pic.twitter.com/Sef8iM8U4d — الراصد (@alraasd) October 4, 2020

وتابع عبدالسلام في حواره إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أنه كان يستيقظ فجرًا ليذاكر دروسه وحفظ القرآن؛ لأن العقل حينها يكون سهل الاستيعاب ويمكن الحفظ في تلك الفترة.

جدير بالذكر أن القارئ الصغير علي عبدالسلام أثار حالة من الإشادة والإعجاب بصوته العذب وقراءته المتقنة لكتاب الله على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ما دفع البعض للمطالبة بتكريمه؛ لأنه قدوة حسنة لأبناء جيله.

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