فيديو.. كمامة تغير لونها عند التقاط كورونا!

المواطن - متابعة

عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا لكمامة تحذر من فيروس كورونا؛ حيث يتغير لونها عند التقاطه.

وأوضح التقرير أن باحثين من جامعة فرجينيا الأمريكية ابتكروا أليافًا ذات صبغة حرارية يتغير لونها حين يتعرض حاملها لميكروب أو جرثوم لتنبه مرتديها بوجود عامل خطر.

وأضاف التقرير أن هذه الألياف قابلة لإعادة التدوير ويمكن إنتاجها بكميات كبيرة بسهولة.

وقال الباحثون: إن هذه الألياف يمكن استخدامها كمناديل تنظيف للكمامة، أو وضعها داخلها للحماية من فيروس كورونا.

وتستخدم هذه المناديل أليافًا نانوية، من خلال دمج تركيبات الكريستال السائل في الألياف النانوية المعزولة كهربائيًّا، ومعالجة الألياف والبلورات السائلة، بحيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة أو خفضها إلى تغيير اللون حال تعرضها لأي من الفيروسات ومن بينها كورونا.

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