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فيديو.. متحدث التجارة : 7 خطوات للتأكد من التخفيضات
قبل عملية الشراء من المحلات

فيديو.. متحدث التجارة : 7 خطوات للتأكد من التخفيضات

2020/10/29
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. متحدث التجارة : 7 خطوات للتأكد من التخفيضات
المواطن _ الرياض

أوضح متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، خطوات التأكد من التخفيضات في المحلات والمتاجر الإلكترونية، قبل القيام بعملية الشراء.

التأكد من التحفيضات

وقال “الحسين” في فيديو على تويتر، بأنّه يجب على المُتسوق اتباع عدة خطوات قبل الشراء، للتأكد من حقيقة التخفيضات التي يتم الإعلان عنها في المحلات والمتاجر.

وتأتي الخطوات التي أعلنها مُتحدث التجارة كالتالي:

  • تشترط وزارة التجارة على المحلات والمتاجر الحصول على ترخيص وإبرازه للمواطنين.
  • يجب وضع سعر السلعة قبل التخفيض وبعده.
  • التأكد من صحة التخفيض عن طريق الباركود، فيمكن للمواطن مسح الرمز، أو الدخول إلى موقع “تخفيضات”.
  • يمكن التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية، من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة “معروف”..
  • يمكن الإبلاغ في حال وجود مخالفات لترخيص التخفيضات.

وتابع متحدث التجارة، أنّه يحق لكل متسوق رفع بلاغ تجاري على التخفيضات الوهمية، ليتم ضبط المنشأة المخالفة وإيقاع العقوبات النظامية عليها.

وقبل أسابيع ماضية، كان متحدث التجارة قد أكد على أهمية التقيد بقواعد نظام التجارة الإلكترونية عند بث الإعلانات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إنه من أجل حماية المستهلك من التضليل يجب على كل من يُعلن من أفراد أو منشآت في أي وسيلة إلكترونية، مثل “سناب شات، تويتر، فيسبوك، إنستجرام، وغيرها “، أن يوضح أنه ” إعلان تجاري”.


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