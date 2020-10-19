فيديو.. محاولة انتحار من فوق برج ترامب 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شوهد رجل يتدلى من حبل من شرفة الطابق السادس عشر من برج ترامب في شيكاغو ويهدد بقتل نفسه إذا لم يستطع التحدث إلى الرئيس الأمريكي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر الرجل وهو يتسلق البرج في وسط مدينة شيكاغو بينما يتجمع الحشد أسفل منه ترقبًا وخوفًا مما سيحدث بعد ذلك.

واستجابت الشرطة لبلاغ عن رجل مجهول يهدد بالانتحار ويتدلى من حبل على شرفة الطابق السادس عشر للفندق المملوك للرئيس ترامب، وشوهد الضباط يحثونه على الرجوع عن فعلته لكنه رفض التحرك.

ويمكن سماع الشخص يتحدث بلكنة من أوروبا الشرقية قائلاً إنه لا يريد أن يموت ولكنه سيقطع الحبل إذا لم يستطع التحدث مع الرئيس، وبسبب الحادث، منعت الشرطة حركة المرور حول المكان.

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now…going on more than an hour. Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl — Steven Graves (@StevenGravesTV) October 19, 2020

أين ترامب؟

وترامب ليس في شيكاغو حاليًا حيث من المعروف أنه تحدث في تجمع حاشد يتبع حملات الانتخابات الرئاسية في مدينة كارسون.

برج ترامب

ويُعد برج ترامب ناطحة سحاب سكنية وفندقية يبلغ ارتفاعها 423 م بعدد 98 طابقًا، وهو ثاني أطول مبنى في شيكاغو والولايات المتحدة بعد برج ويليس والعاشر عالميًا.

وقد تم بناؤه بين 2005-2009 بتكلفة تقدر بـ 847 مليون دولار، وقد صُمم على يد أدريان سميث الذي صمم برج خليفة وبرج المملكة في جدة.

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