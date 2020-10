فيديو.. محاولة انتحار من فوق برج ترامب 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

شوهد رجل يتدلى من حبل من شرفة الطابق السادس عشر من برج ترامب في شيكاغو ويهدد بقتل نفسه إذا لم يستطع التحدث إلى الرئيس الأمريكي.

Situation at the Chicago Trump tower. Man dangling on rope off balcony. Unknown intentions. Police/Fire rescue on scene.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر الرجل وهو يتسلق البرج في وسط مدينة شيكاغو بينما يتجمع الحشد أسفل منه ترقبًا وخوفًا مما سيحدث بعد ذلك.

واستجابت الشرطة لبلاغ عن رجل مجهول يهدد بالانتحار ويتدلى من حبل على شرفة الطابق السادس عشر للفندق المملوك للرئيس ترامب، وشوهد الضباط يحثونه على الرجوع عن فعلته لكنه رفض التحرك.

ويمكن سماع الشخص يتحدث بلكنة من أوروبا الشرقية قائلاً إنه لا يريد أن يموت ولكنه سيقطع الحبل إذا لم يستطع التحدث مع الرئيس، وبسبب الحادث، منعت الشرطة حركة المرور حول المكان.

#BREAKING Man dangling from rope on 16th floor of Trump Tower, threatening suicide. @Chicago_Police negotiating right now…going on more than an hour.

Crowds gathering around on Wabash. Street closed. I’m working to learn more. @cbschicago pic.twitter.com/7DyYEEmBPl

— Steven Graves (@StevenGravesTV) October 19, 2020