فيديو مروع لمرتزقة تركيا: استعراض بين الجثث

المواطن - متابعة

في تأكيد آخر على تورط مرتزقة تركيا ضمن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، أظهر مقطع مصور جديد أحد المقاتلين السوريين التابعين لفرقة الحمزة الموالية لأنقرة، في إحدى المناطق التي شهدت اشتباكات بين البلدين منذ أيام عدة.

وظهر في الفيديو الذي تناقله ناشطون سوريون وصحافيون أجانب على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، أحد المقاتلين، يستعرض الجثث، ويكيل للقتلى الذين بدوا على الأرض بلباسهم العسكري، الشتائم والأوصاف المبتذلة.

Another video filmed by a Syrian mercenary geolocated to Azerbaijan by @AKMcKeever

The mercenary identifies himself as a member of the Turkish-backed Hamza Division, Farouq Brigade, a group led by Abu Zaid. He brags about the corpses of the Armenian "pigs"https://t.co/uVWIDYQUSY pic.twitter.com/98WeRLvOin

— Elizabeth Tsurkov (@Elizrael) October 10, 2020