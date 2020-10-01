فيديو.. مميزات وآلية عمل تطبيق اعتمرنا

طريقة التسجيل في التطبيق

وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي:

– تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي.

– تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة.

– الحصول على التصريح.

– الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة.

– إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز.

– لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية.

– ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين.

– التوجه إلى الحرم المكي.

– بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.