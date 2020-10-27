فيديو.. مهندس يكشف أساليب غش المقاولين وطرق الخداع

المواطن - الرياض

كشف المهندس المعماري تركي الحصيني، عن بعض أساليب غش المباني وتهاون بعض المقاولين في البناء، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا.

فيديو | "غش المباني" مشكلة تهدد حياة الناس بسبب تهاون بعض المقاولين.. ومهندس يكشف لـ #نشرة_النهار أساليب الغش وطرق الخداع#الإخبارية pic.twitter.com/I9INPg6TMs — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 26, 2020

وقال الحصيني في حواره إلى نشرة النهار على قناة الإخبارية، أمس الاثنين: إن بعض المقاولين يلجؤون للغش لتقليل التكلفة، بما يهدف لتعزيز فرصهم في المنافسة السوقية، موضحًا أن أساليب الغش تشمل العديد من الأشياء مثل الحديد والجبس والألومنيوم والدفان وغيرها من العمليات المشاركة في البناء.

وأكد أن غياب الرقابة على بعض المصانع التي تدخل في عملية البناء مثل الخرسانة والبلوك وغيرهما، موضحًا أن بعض الشركات تمارس أساليب غش مختلفة تتنوع بين اختلاف المقاسات أو المواصفات.

ولفت الحصيني إلى أن بعض المشكلات التي تعاني منها المباني لا يمكن كشفها إلا بعد سنوات، متابعًا أن أشهر معالم الغش تظهر في الأبواب والدهان، وأن أكثر العيوب المكلفة هو الهبوط الأرضي، خاصة أن ذلك قد يكلف صاحب المنزل مبالغ كبيرة.

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