فيديو.. مواطن يعمل حداداً يروي قصة احترافه المهنة

المواطن - الرياض

روى مواطن يعمل بمهنة الحدادة في محافظة طريف بالحدود الشمالية، قصة احترافه تلك المهنة، موجهاً نصيحة لكل شباب المملكة بدخول المجال.

إبداع في التصميم والتنفيذ لأعمال الحدادة بإمكانيات بسيطة لمواطن سعودي القصة كاملة مع منصور المزهم@m_almzham #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/pYvzfHrGwr — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 17, 2020

وقال المواطن عبدالله العنزي في تقرير لقناة “mbc”، إنه بدأ تلك المهنة كهواية قبل أن يتدرب ويطور من نفسه، مشيراً إلى أنه تعلم تصميم جميع المشغولات الحديدية.

ونصح العنزي، الشباب في المملكة بالإقبال على تعلم مهنة الحدادة مثل غيرها من المهن وتحمل معوقاتها.

وأشار المواطن عبدالله العنزي إلى أن المهنة فيها الكثير من الرزق والمواطنون يفضلون التعامل مع الحرفي السعودي.

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