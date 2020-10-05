فيديو.. 7 حالات كورونا في البيت الأبيض

المواطن - متابعة

لم تكن حالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي أول حالة كورونا في البيت الأبيض، بل سبقه عدد من الأشخاص المقربين منه، كما لحق عدد آخر أبرزهم السيدة الأولى ميلانيا ترامب.

حالات كورونا في البيت الأبيض:

وتم رصد عدد من حالات كورونا بين المقربين من الرئيس الأمريكي، أبرزهم هوب هيكس كاتمة أسرار ترامب والمستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي، والتي من المرجح أن تكون نقلت العدوى إلى عائلة ترامب؛ نظرًا لقربها الدائم من الرئيس.

ومن بين الحالات التي تأكدت إصابتها في البيت الأبيض المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني التي أكدت أن نتيجة فحصها لفيروس كورونا ظهرت صباح اليوم وكانت إيجابية.

وأوضحت ماكناني، في بيان نشرته اليوم، أنها لا تعاني من أي أعراض ولم تكن مصابة حتى بعد إحاطتها الإعلامية يوم الخميس الماضي، مفيدة أنها ستبدأ في الحجر الصحي.

ومن بين المصابين كذلك بيل ستبيان مدير حملة ترامب ورونا مكدانيل مدير اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ونيك لونا المساعد الشخصي لترامب.

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