فيرناندو تريساكو: الحكم السعودي مثل الأجنبي إلا بالمال

المواطن - محمد سمعه

كشف الإسباني فيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن أن الحكم السعودي مثله مثل الحكم الأجنبي في القدرات الفنية، مضيفًا أن ما يفرق فقط هو قدوم الحكم الأجنبي إلى المملكة بالمال فقط وذلك عن طريق الاتفاق معه ومع طاقمه ودفع تكاليف استقدامه.

وتحدث تريساكو لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “الحكم السعودي مثله مثل الحكم الأجنبي ولا يُوجد بينهما فارق إلا بالمال، وهي التكاليف التي تُدفع لاستقدامه هو وطاقمه من خارج المملكة”.

وأضاف تريساكو: ” إذا أُصيب أي حكم سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا بفيروس كورونا فبالطبع سيتم استبعاده، ولكن حاليًا الجميع بخير وكان هناك حكم سعودي أُصيب بفيروس كورونا من النخبة لكنه بأفضل حال الآن.

فيرناندو تريساكو يتحدث عن أماكن استقدام الحكام

وواصل رئيس لجنة الحكام حديثه قائلًا: “حاليًا إصابات كورونا في أوروبا كثيرة، ومن الصعب استقدام حكام أوروبيين بالفترة الحالية، واستقدام الحكام سيكون من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية”.

لجنة الحكام تُوجه رسالة للأندية

وتابع فيرناندو تريساكو: “أحب النقد البنّاء وأتقبل الآراء الجيدة بكل طبع ولكن عندما ينتقد أي نادٍ التحكيم، فالمسؤولون في النادي يتحدثون بسبب حبهم للون قميص ناديهم، ولكنهم لا يقيمون الأمور بموضوعية، وهذا أمر لا يمكن تقبله في لجنة الحكام لدينا”.

جدير بالذكر أن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 ستنطلق غدًا السبت 17 أكتوبر.

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