في رومانيا قرية بلا لصوص سكانها شرفاء 

المواطن- محمد داوود- جدة

هل تصدق أنه يوجد في رومانيا قرية بلا لصوص، إذ اعتاد سكانها تعليق الأموال على الأبواب بهدف شراء المتطلبات المنزلية والخبز، ورغم ذلك لا يجرؤ أي أحد على سرقة المال.

تعليق المال باطمئنان

يقول الباحث العلمي محمد فلمبان لـ”المواطن“: اشتهرت إحدى القرى الرومانية وهي ” آيبينتال ” بخلوها من اللصوص، إذ اعتاد سكانها على تعليق المبالغ خلف الأبواب والأسياج لشراء الاحتياجات عند مرور الموزعين، فكل ما هو المطلوب من الأهالي هو تدوين عدد الخبز والاحتياجات الأخرى في ورقة ووضع المبلغ، حتى يقوم الموزع بتوفير الاحتياج وأخذ المبلغ وترك الباقي في داخل الكيس المخصص والمعلق خارج الباب.

تكريس السلوكيات الاجتماعية

وبين أن سكان القرية يعرفون بعضهم البعض جيدًا، واعتادوا منذ القدم على تكريس السلوكيات الاجتماعية الصحيحة في الأجيال، فأصبحت القرية آمنة وبلا لصوص، وإذا احتاج أي أحد من الأفراد أي مساعدة من الآخرين فإنه عليه أن يتقدم من الباب لا أن يسرق ويرتكب جريمة.

مجتمعات صغيرة ومتجانسة

وأكد فلمبان، أن المجتمعات القروية بشكل عام هي مجتمعات صغيرة ومتجانسة ومترابطة اعتادت على البساطة والابتعاد عن التعقيدات، والأجمل في القرى أنها تعيش حياة مستقرة وآمنة؛ إذ تعزز الروابط الاجتماعية في نفوس الجميع، لذا نجدهم يتسابقون في المساعدة وتقديم يد العون.

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