قانوني يُعلّق بتغريدة مثيرة عن أداء مدرب النصر

المواطن - محمد سمعه

علّق المدرب القانوني والإعلامي الرياضي محمد الدويش بشكل مثير على أداء البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول بـ النصر مع الفريق.

وكتب الدويش منذ قليل عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “فيتوريا أغلى مدرب في العالم، فهو يأخذ الكثير ويُقدم القليل، أقل مدرب في العالم من حيث عدد ساعات العمل، نسبة وتناسب بين الأجر والعمل”.

إدارة النصر تمنح فيتوريا الفرصة الأخيرة:

وكانت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت وجهت ردها إلى المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق الكروي الأول، وذلك تعقيبًا على خسارة العالمي الأحد الماضي بالجولة الأولى من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ضد نادي الفتح بثنائية لهدف.

وكثيرًا ما تعرض المدرب البرتغالي فيتوريا لانتقادات بسبب خططه الفنية غير المجدية بالإضافة للتغيير المستمر في التشكيل.

وذكر الإعلامي والناقد الرياضي عيسى المسمار، عبر حسابه في “تويتر”، أن إدارة العالمي منحت فيتوريا الفرصة الأخيرة، وذلك من أجل معالجة الأخطاء وتصحيحها؛ حيث إن الوقت لن يسعف إدارة أصفر العاصمة لتغيير المدرب قبل مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس الملك يوم 27 أكتوبر الجاري.

العالمي بحاجة إلى صانع ألعاب:

وأضاف عيسى المسمار أن إدارة العالمي تسعى لحسم صفقة صانع الألعاب قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

ولعب النصر ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة، فيما أحرز هدف العالمي الوحيد خالد الغنام قبل أن يتم استبداله.

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