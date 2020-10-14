كريغ غودوين ينضم إلى أبها رسميًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الأسترالي كريغ غودوين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

🎥| Welcome Craig Goodwin pic.twitter.com/WMRrvRszdl — نادي أبها السعودي (@abhaFC) October 14, 2020

كريغ غودوين في أبها

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب الأسترالي يضم أبرز لقطات كريغ غودوين سواء مع الوحدة أو الأندية التي سبق ولعب في صفوفها.

وسبق أن لعب غودوين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف أديلايد يونايتد الأسترالي، قبل أن ينضم إلى أبها رسميًا اليوم.

الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد

وتواصل إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 14 لقاءً.

شارك الخبر