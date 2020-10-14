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كريغ غودوين ينضم إلى أبها رسميًا
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

كريغ غودوين ينضم إلى أبها رسميًا

2020/10/14
الساعة 4:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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كريغ غودوين ينضم إلى أبها رسميًا غودوين
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 كريغ غودوين في أبها
1.1 الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد

أعلن نادي أبها، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الأسترالي كريغ غودوين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

 

كريغ غودوين في أبها

ونشر حساب نادي أبها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب باللاعب الأسترالي يضم أبرز لقطات كريغ غودوين سواء مع الوحدة أو الأندية التي سبق ولعب في صفوفها.

وسبق أن لعب غودوين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في صيف عام 2019، قادمًا من صفوف أديلايد يونايتد الأسترالي، قبل أن ينضم إلى أبها رسميًا اليوم.

كريغ غودوين مع الوحدة
غودوين

الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد

وتواصل إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في الظهور بشكل أفضل في الموسم الرياضي الجديد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز التاسع برصيد 38 نقطة من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 14 لقاءً.


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