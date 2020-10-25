كلمات عن احترام المعلم

المعلم هو الشخص الذي يجب أن نكن له كل الاحترام لما يفعله من مجهودات في تعليمنا ولذلك يجب أن تقدم له أجمل كلمات عن احترام المعلم لتعبر عن تقديرك له.

عبارات عن احترام المعلم

سوف نقدم لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن أجمل كلمات عن احترام المعلم والتي من أفضلها وأجملها ما يلي:

معلمي العزيز مهما أقول لك من كلمات فلن تكون كافية لتعطيك حقك فأنت من ساهم في سهولة أفكاري.

عندما أقول شكرًا فإنها لن تكفي حقوقكم فقد سعيتم وكان السعي مشكورًا.

المعلم الجيد هو أساس بناء المجتمع الجيد وهو من يساهم في بناء العالم بأكمله.

المعلم الممتاز هو من يتطابق قوله مع أفعاله حتى يكون صادق وسط طلابه.

معلمي القدير لك كل التقدير على ما تبذله من مجهودات في تنوير عقولنا بالعلم.

شكرًا لك أيها المعلم الرائع على ما منحته لنا من عطاء واهتمام.

أنا مدين بالنسبة لوالدي لأنه قد منحني حياة آمنة ومدين لمعلمي لأنه قد منحني حياة رائعة.

بارك الله فيك أيها المعلم الفاضل فقد منحتني كل سبل الحياة.

أرسل لك تحيتي الغالية المعطرة برائحة الورد حبًا وتقديرًا لما علمتني إياه.

كثيرًا ما أذهب لك وأنا أمتلئ بالهم والغم ولكن بعد أن أستمع لحديثك الراقي تشرق نفسي بالفرح والسعادة والحب.

معلمي الغالي أنت الشمعة التي تحترق من أجلنا لتنير لنا الطريق وتفتح لنا الكثير من الآفاق العليا.

النجاح له قيمة ومعنى كبير ونحن قد تعلمنا منك الإخلاص في العمل ومعك قد آمنا أنه لا يوجد مستحيل في هذه الحياة مطلقًا.

حكم وكلمات عن احترام المعلم

قف للمعلم ووفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولاً.

لو لم أكن ملكا لكنت معلمًا.

يمكن أن يبقى العظيم وحيدًا ولكن كلماته قد تبقى إلى الأبد.

تعتبر التكنولوجيا من أدوات تحفيز الأطفال ولكن المعلم هو أهم شيء لتعليم الطفل أسس الأخلاق.

المهمة الرئيسية للمعلم أن يقوم برواية الصحاري لا إخلاء الأدغال.

المعلم الجيد هو من يقوم بوضع خطة دراسية لتلاميذه لا إيصال المعلومة فقط.

المعلمين هم من يمنحونا الأسس السليمة للعيش في حياة جيدة وصالحة.

الوضوح هو الشيء الوحيد الذي يدل على فضيلة المعلمين.

يكون من السهل على المعلم أن يأمر دون أن يعلم.

أشعار رائعة عن المعلم

من أجمل كلمات عن احترام المعلم أبيات الشعر الرائعة التي تعبر عن اهتمامنا وتقديرنا للمعلمين في حياتنا ومن أجملها ما يلي:

معلمي هــل لي من هــذا المقام أٌحـــدي.

بنظــرةِ اشتياقٍ ممزوجـةٍ بالثنـاءِ الجميــل.

هي امنيات تكمن فـي داخلي وبكثــــرة.

وفي خاطـري أطيــافٌ لا تمل ولا تستميــل.

وددت لــو أني سطـرت فيك كلمــــــــات.

أجزيك بهــــا على فتــرةِ عنـك الطويــــل.

وقد قال الشاعر صفي الدين الحلي في قصيدته عن المعلم بعنوان ويومِ دجنٍ معلمِ البردينِ:

حياة ُ مُعَلِّمٍ طفِئَتْ، وكانتْ

سراجاً يعجبُ الساري وضيَّا

سبقتُ القابسين إلى سَناها

ورحتُ بنورها أحبو صبيَّا

أخذتُ على أريبٍ ألمعيٍّ

ومَنْ لكَ بالمعلِّم أَلْمَعِيَّا؟

ورب معلِّمٍ تلقاه فظَّا

غليظ القلبِ أَو فَدْماً غَبيّا

إذا انتدب البنون لها سيوفاً

من الميلاد ردَّهُمُ عِصيَّا

إذا رشد المعلمُ خلوا وفاقوا

إلى الحرية کنساقُوا هديَّا

أناروا ظلمة َ الدنيا، وكانوا

وإن هو ضَلَّ كان السامِريَّا

جاء المعلم، نوره …. يسعى فيأخذ باللباب.يلقي

ويشرح درسه …. متوخيا عين الصواب.يحنو

على طلابه …. متجنبا سبل العقاب.

وتراه دوما باسما …. عند السؤال أو الجواب.

يُمضي سحابة يومه …. بين الدفاتر والكتاب.

إن المعلم قدوةٌ …. في الناس مرفوع الجناب.

أبيات شعرية للصبر على العلم

قدم لنا الإمام الشافعي قصيدة رائعة عن المعلم وهي بعنوان اصبر على مر الجفا من معلم والتي تعتبر من أجمل عبارات عن احترام المعلم وهي كالتالي:

اصبر على مرِّ الجفا من معلمٍ

فإنَّ رسوبَ العلمِ في نفراتهِ

ومنْ لم يذق مرَّ التعلمِ ساعة ً

تجرَّعَ نلَّ الجهل طولَ حياته

ومن فاتهُ التَّعليمُ وقتَ شبابهِ

فكبِّر عليه أربعاً لوفاته

وَذَاتُ الْفَتَى ـ واللَّهِ ـ بالْعِلْمِ وَالتُّقَى

إذا لم يكونا لا اعتبار لذاتهِ

شعر رائع عن احترام المعلم

الشاعر أحمد شوقي من أشهر الشعراء الذي قدم لنا العديد من القصائد والأبيات الشعرية الرائعة ومن بينها قصيدة رائعة بعنوان قم للمعلم وفه التبجيلا والتي تعد من أرقى عبارات عن احترام المعلم وأبياتها كالتالي:

قُم للمعلمِ وفّهِ التبجيلا

كاد المعلمُ أن يكونَ رسولا

أعَلِمتَ أشرفَ أو أجل من

الذي يبني ويُنشئُ أنفسًا وعقولا

سُبحانكَ اللهم خيرَ معلمٍ

علّمتِ بالقلمِ القرونَ الأولى

أخرجتَ هذا العقل من ظُلُماتهِ

وهَديتهُ النورَ المبينَ سبيلا

أرسلتَ بالتوراةِ موسى

مُرشدًا وابن البتول فعلّم الإنجيلا

علّمتَ يونانًا ومصر فزالتا

عن كل شمس ما تريدُ أُفولا

اليوم أصبحنـا بحـالِ طفولـةٍ

في العِلْمِ تلتمسانه تطفيـلا

من مشرقِ الأرضِ الشموسُ تظاهرتْ

ما بالُ مغربها عليه أُدِيـلا

أقوال مأثورة عن المعلم

من علمني حرفًا كنت له عبدًا، مثل عربي معروفا.

الوقت معلم من لا معلم له، من الأمثال العربية المشهورة.

ينبغي للعالم أن يخاطب الجاهل مخاطبة الطبيب للمريض، قول معروف لسقراط.

المعلم ناسك انقطع لخدمة العلم كما انقطع الناسك لخدمة الدين قول معروف لأحمد أمين.

النجاح أحياناً معلم سيء، إذ انه يجعل الأذكياء يظنون أنهم لا يخسرون قول بيل جيتس.

إذا لم يعدل المعلم بين الصبيان كُتِبَ من الظلمة. قول الحسن البصري.

يمتلك المعلم أعظم مهنة، إذ تتخرج على يديه جميع المهن الأخرى. مقولة لنجيب محفوظ.

الاختبار معلم أخرس، قول أفلاطون.

ليس أسوأ من معلم لا يَعْرِف سوى ما يجب أن يعرفه تلاميذه. مقولة لغوته.

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