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كم نسبة الاشتراك في التأمينات؟
يتم استقطاع 10% من الأجر المسجل

كم نسبة الاشتراك في التأمينات؟

2020/10/21
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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كم نسبة الاشتراك في التأمينات؟
المواطن - الرياض

قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنه يتم استقطاع 10% من الأجر المسجل (الأساسي + بدل السكن”.

وأوضحت التأمينات ردًا على سؤال “كم نسبة الاشتراك في التأمينات”، وأكدت أنه يتم استقطاع 9% عن نظام المعاشات، و1% عن نظام التعطل عن العمل.

التقديم على خدمات التأمينات إلكترونيًا: 

كما استعرضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم على خدماتها إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لها.

ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر خطوات التقديم والتي جاءت كالآتي:

– الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

– اختيار عن المؤسسة.

– اختيار تواصل معنا.

– تعبئة نموذج تقديم طلب وإكمال الطلب.

وبعد ذلك ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب موضحًا بها رقم الطلب، ثم ستصل رسالة على جوال المستفيد المسجل في أبشر برقم الطلب.

 


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