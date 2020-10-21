المواطن - الرياض
قالت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إنه يتم استقطاع 10% من الأجر المسجل (الأساسي + بدل السكن”.
وأوضحت التأمينات ردًا على سؤال “كم نسبة الاشتراك في التأمينات”، وأكدت أنه يتم استقطاع 9% عن نظام المعاشات، و1% عن نظام التعطل عن العمل.
التقديم على خدمات التأمينات إلكترونيًا:
كما استعرضت مؤسسة التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم على خدماتها إلكترونيًا، وذلك عبر الموقع الرسمي لها.
ونشر حساب التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر خطوات التقديم والتي جاءت كالآتي:
– الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
– اختيار عن المؤسسة.
– اختيار تواصل معنا.
– تعبئة نموذج تقديم طلب وإكمال الطلب.
وبعد ذلك ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب موضحًا بها رقم الطلب، ثم ستصل رسالة على جوال المستفيد المسجل في أبشر برقم الطلب.
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