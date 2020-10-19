كم يبقى كورونا على جلد الإنسان ؟

المواطن - متابعة

يواصل العلماء والأطباء البحث وراء فيروس كورونا ومعرفة كل ما يتعلق بالفيروس المستجد حتى يتوصلوا إلى أسراره وأدق تفاصيله، كي يتمكنوا من مكافحته، وكان من الأسرار التي كشفت عنها الدراسات الحديثة هي مدة بقاء الفيروس على جلد الإنسان.

وأكدت دراسة حديثة أن الفيروس المسبب للإنفلونزا يبقى على الجلد حوالي 1.8 ساعة، بينما يبقى فيروس كورونا “كوفيد-19” لفترة أطول من ذلك.

توصلت الدراسة إلى فيروس كورونا يبقى على الجلد البشري لمدة 9 ساعات، وهذا يعتبر مؤشرًا خطرًا؛ لأنه يزيد من عملية تفشي الفيروس على نطاق واسع وأسرع من الإنفلونزا، بحسب ما نشرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وكان العلماء قد توصلوا إلى تلك النتائج بعد فحص عينات من جلد جثامين أشخاص توفوا بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من وفاتهم، وقد تبين أن كلًّا من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا يمكن وقفهم في غضون 15 ثانية باستخدام الإيثانول المزود في معقمات اليد.

وأكدت الدراسة على ضرورة غسل اليدين حتى يقل خطر انتقال العدوى بين الأشخاص وبعضها، وكما حذرت منظمة الصحة العالمية من ضرورة غسل اليدين لمدة 20 ثانية حتى يضمن القضاء على “كوفيد-19”.

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