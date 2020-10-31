كورونا يتسبب بتشتت العائلات وخلافات الأصدقاء في بريطانيا

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

كشف باحثون بريطانيون في لندن أن فيروس كورونا تسبب في غضب ومواجهات بين أفراد العائلة والأصدقاء في بريطانيا.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، وجدت دراسة أن واحدًا من كل 12 بريطانيًا لم يعد يتحدث مع الأصدقاء أو العائلة بسبب خلافاتهم الشديدة أثناء الإغلاق الخاص بالجائحة.

تأثير الفيروس النفسي

كان الأشخاص الأصغر سنًا وأولئك الذين يواجهون صعوبات مالية أكبر بسبب الوباء أكثر عرضة للغضب أو الخلافات.

ويقول الخبراء الذين أجروا الدراسة إن فيروس كورونا تسبب في كثير من الاضطرابات النفسية التي صاحبته وكان مصدرًا عامًا ورئيسيًا للتوتر والقلق هذا العام بين الكثير من البشر.

الابتعاد عن العائلة أمر خاطئ

وقال الباحثون إنه على الجميع التضامن مع بعضهم البعض، وأن يكون أفراد العائلة متعاونين وكذلك الأصدقاء، تحسبًا لوجود موجة ثانية من الفيروس خلال الأيام المقبلة.

وقالت الطبيبة كيلي بيفر إنه على الرغم من تخفيف إجراءات الإغلاق خلال الصيف ، إلا أن الكثير من الناس لا يزالون يجدونها مرهقة ، وشعروا أن لها تأثيرًا سلبيًا على صحتهم العقلية.

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