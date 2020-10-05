كيتسي أقراص مسكن للالام

يعتبر دواء كيتسي أقراص مسكن للالام حيث يحتوي على المادة الفعالة ديكساكيتويروفين حيث ثبت فاعلية الدواء في خفض الحرارة وتسكين بالألم فهو يوقف فرز مادة سيكلو التي تعطي الإحساس بالألم.

معلومات عن كيتسي

هذا الدواء أمن إذا تم تناوله تحت إشراف طبي أما إذا تم أخذه بدون إشراف فسيؤدي إلى أضرار وسيذكر لنا موقع المواطن عن الأضرار الذي يسببها العلاج إذا تم أخذه بدون معرفة الطبيب والأشخاص ومن هم الأشخاص الممنوعين وطريقة استخدام كيتسي.

لماذا يعتبر كيتسي أقراص مسكن للالام من ضمن الأدوية الطبية المميزة

دواء كيتسي يعتبر أشد من دواء كيتوفان ومن أشد الأدوية المسكنة.

يعتبر دواء كيتسي من الأدوية التي تعمل بأمان على أجهزة الجسم فهي لا تؤثر على عمل الأجهزة طالما تم تناولها تحت تأثير طبي.

يعتبر كتيسي من الأدوية المميزة في تسكين الم العضلات والمفاصل وألآم الظهر في أقصر وقت ممكن.

يعتبر تأثيره في تسكين الألم مثل أدوية ديكلوفيناك صوديوم ولكن الميزة في دواء كيتسي أنه من الأدوية الأكثر أمانًا منه.

الجرعة اللازمة من دواء كيتسي أقراص مسكن للالام

لا يمكن القول بأن هناك جرعة محددة فكل حالة يختلف وصف العلاج عن الحالة الأخرى على حسب إذا كان المريض يتألم كثيراً أم لا.

أو على حسب إذا كان المريض يشتكي من أي أمراض أخرى ممكن أن يؤثر هذا العلاج عليه.

وأيضًا سن المريض فالبالغين تختلف الجرعة الخاصة بهم عن الكبار في السن فكل منهما له جرعة محددة يحددها الطبيب.

أيضًا نوع الأدوية التي يتناولها المريض إذا كان يتناول أدوية أخرى.

أو كان المريض مصاب بأمراض أخرى ويوجد خطورة على المريض إذا تناول كيتسي أقراص مسكن للالام .

. العلبة تحتوي على عدد معين من الأقراص تحت تأثير مادة الديكساكيتويروفين هذه المادة توجد في القرص الواحد بنسبة خمسة وعشرون مليجرام.

يتم تناولها على مدار اليوم كل ثمان ساعات حبة.

لماذا يستخدم الطبيب دواء كيتسي أقراص مسكن للالام

يعتبر كتيسي أفضل دواء مسكن لألآم الصداع الناتج عن التوتر أو ضغط العمل أو من الممكن بسبب إصابة الشخص بنزلة برد فهو مسكن قوي.

كما يعتبر دواء كيتسي من الأدوية التي تسكن ألم الأسنان الناتج من التهاب عصب الضرس أو حدوث تسوس في اللثة أو حشو العصب للضرس أو السن والعمليات الجراحية للأسنان فهو يسكن جميع ألام الأسنان.

في حالات مغص الدورة الشهرية وما تسببه من الم شديد للمرأة في منطقة أسفل البطن والظهر حتى أنها لا تستطيع أن تمارس حياتها اليومية فيقوم هذا الدواء بتسكين المغص مهما كانت شيدته.

يعتبر دواء كيتسي من ضمن أدوية خفض الحرارة حيث أنه يحتوي على مادة ديكساكيتويروفينهذه المادة لها تأثير قوي في علاج ارتفاع درجة الحرارة والحمى الناتجة عن نزلات البرد أو أن يكون هناك فيروس في المعدة تسبب في ارتفاع درجة الحرارة.

يعتبر علاج كيتسي من ضمن الأدوية التي تساعد في تخفيف الألم الناتج عن ألم المفصل الناتج عن الكدمات والالتواءات أو الناتج عن التهابات في المفصل فهو يخفف الألم في ثواني.

كما يساعد علاج كيتسي في تخفيف الألم الناتج عن وجع النقرس الذي يسبب الألم في كعب الرجل ومفصل الرجل.

بصفة الطبيب في حالة إذا كان المريض يشتكي من ألم الظهر وألم فقرات الظهر والرقبة نتيجة لتشنج العضلة والفقرات فهو يخفف من حدة هذا الألم ويسكنه فورًا.

كما أن علاج كيتسييصفه الطبيب في حالة إذا كان المريض يشتكي من ألآم الروماتزم والروماتويدي.

نصائح عند استخدام دواء كيتسي أقراص مسكن للالام

بعد أن يتناول المريض علاج كيتسي لا يجب علية أن ينام فور أن يأخذه لابد أن ينتظر خمسة عشر دقيقة بعد استخدامه حتى لا يتسبب في حدوث جلطات.

الدواء غير مصرح به للأطفال الأصغر من سن العاشرة.

أحفظ الدواء بعيد عن يد الأطفال حتى لا يتسبب بحدوث تسمم لهم وممكن أن يؤدي إلى الوفاة.

لا يجب استخدام العلاج مدة زمنية لأنه يتسبب في أمراض خطيرة ومضاعفات المدة الزمنية المتاحة لاستخدام دواء كيتسي هي عشرة أيام فقط.

لا يمكن استخدام دواء كبسي مع أدوية أخرى مسكنة لأنها تؤدي إلى الإضرار بالمعدة كأن تؤدي إلى حدوث ألم وتقرحات ونزيف في المعدة ومن هذه الأدوية الأسبرين والبروفين.

لابد من استخدام أقراص كيتسي عند الحاجة والضرورة لا نأخذها على أي تعب بسيط يسهل تحمله.

دواء كيتسي يشرب ما كوب من الماء وليس عصائر.

يسبب دواء كيتسي بألم وحرقة في المعدة نتيجة للمادة الفعالة الموجودة به هنا يجب تناول كوب من اللبن إذا حدث وتسبب دواء كيتسي في حدوث حرقة.

ما هى الأعراض الجانبية لدواء كيتسي أقراص مسكن للالام

يتسبب علاج كيتسي في أعراض جانبية وتظهر هذه الأعراض في حالتين.

إما في حالة تحسس الجسم من المادة الفعالة للعلاج.

أو أن المريض قام بتناول العلاج دون وصف الطبيب وتناول جرعة زائدة ومن هذه الأعراض:

يشعر المريض بتقلصات شديدة في البطن.

كما أن يحدث اضطراب في المعدة والجهاز الهضمي ممكن أن يأتي على هيئة إمساك أو إسهال وعدم التحكم في البراز.

يتسبب العلاج في ظهور ألم في منطقة المعدة تسبب في التقيؤ والترجيع.

دواء كيتسي غير آمن على الحوامل ولكن يمكن أن تستخدمه المرضع.

دواء كيتسي لا يسبب النوم أو النعاس.

دواء كيتسي ممنوع لمرضى الكلى والكبد.

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