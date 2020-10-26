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كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أخطر مشاكل WhatsApp ؟
الحل يكمن في خطوة بسيطة

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أخطر مشاكل WhatsApp ؟

2020/10/26
الساعة 5:16 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أخطر مشاكل WhatsApp ؟
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية إخفاء
1 ما الذي يحدث عند النقر على الرابط الضار عبر WhatsApp ؟
2 ما هو الحل؟

بات تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp مؤخرًا جاذبًا لعمليات الاحتيال ونشر المعلومات المضللة، حيث يعمل المحتالون على تصميم رسائل جديدة بروابط خبيثة تبدو حقيقية ولكن بمجرد النقر عليها يخاطر المستخدم بإعطاء معلومات شخصية حساسة بما في ذلك التفاصيل المصرفية.

وبحسب موقع Gadgets Now فإن هجمات التصيد الاحتيالي تشتمل على شيئين: الطُعم، وهو عبارة عن رسالة، وخطاف وهو عبارة عن عنوان URL ضار، وفي حين أنه يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف القصيرة إلا أن التقارير تشير إلى أن المستخدمين يميلون إلى فتحها أكثر إذا استلموها عبر تطبيق WhatsApp من جهات اتصال معروفة ومحفوظة لديهم.

وفي معظم الحالات، لا يدرك صاحب الرسالة أنه يرسل رسائل خبيثة إلى أصدقائه حيث تستمر عملية إعادة توجيه الرسائل عشوائيًا وبشكل أعمى.

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أكبر مشاكل WhatsApp ؟

ما الذي يحدث عند النقر على الرابط الضار عبر WhatsApp ؟ 

قد ينقلك الرابط إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة لأي منصة وسائط اجتماعية مثل فسيبوك أو إنستقرام، أو قد ينقلك إلى صفحة مصرفية مزيفة وقد يؤدي أيضًا إلى تنزيل برنامج ضار تلقائيًا سرًا على هاتفك من شأنها أن تعرض معلوماتك الشخصية للخطر بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أكبر مشاكل WhatsApp ؟ (1)

ما هو الحل؟

أبرز موقع Gadgets Now الحل لهذه المشكلة قائلًا إن أسهل ما يمكنك فعله هو إضافة طبقة حماية إضافية في هاتفك الذكي، حيث إن تأمين الهاتف هو أكثر من مجرد حماية ضد الفيروسات، فيجب أن يكون مزودًا بحماية الخصوصية أيضًا، وقادرًا على اكتشاف مواقع الويب الخبيثة أثناء التصفح أو عند استلامك للرسائل الضارة.

كيف تحمي هاتفك الأندرويد من أكبر مشاكل WhatsApp ؟ (1)


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