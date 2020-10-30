كيف تعرف نوع بشرتك

لكي تجيبي على سؤال كيف تعرف نوع بشرتك لابد أن تقومي ببعض الأمور الهامة التي يمكنها مساعدتك في التعرف على هذا الأمر بنفسك دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير العناية بالبشرة.

نوع البشرة

قد تحتاج الكثير من النساء في التعرف على نوعية بشرتها لكي تقوم باختيار نوع المستحضرات التجميلية المناسبة لها بشكل عام حتى لا تتعرض لأي مشاكل بالبشرة نتيجة استعمال أي مستحضر خاطيء قد يؤثر على جمال البشرة بشكل أو بآخر

ولكن في بعض الأحيان تكون حائرة من ناحية التعرف بدقة والتأكد من نوع البشرة بشكل جيد بنفسها دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير تجميل للتعرف على نوع البشرة وما يناسبها.

ولذلك سنوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن كيف تعرف نوع بشرتك بنفسك دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير العناية بالبشرة بالإضافة إلى أهم المعلومات التي يجب أن تعرفيها عن نوع بشرتك بشكل عام وللتعرف على كل هذه الأمور يمكنك متابعة السطور التالية.

كيف تعرف نوع بشرتك

حتى تجيب على سؤال كيف تعرف نوع بشرتك يجب تقسم البشرة إلى خمس أنواع مختلفة سنتعرف عليها بشكل مفصل من خلال الفقرات التالية:

البشرة الدهنية

تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام لأنها قد تفرز الكثير من الزيوت ومتميزة بالآتي:

ستجدين المسام كبيرة وواسعة.

تتميز بزيادة إفراز الغدد الدهنية ولذلك ستجدينها لامعة كثيرًا.

يتواجد بها حبوب ورؤوس سوداء وبثور ومشاكلها متعددة وتحتاج عناية كبيرة.

البشرة الجافة

تتميز البشرة الجافة بالعديد من المميزات كالجفاف والاحمرار وتحتاج إلى الترطيب المستمر وعلامتها كالتالي:

يوجد بالبشرة الجافة خطوط واضحة على البشرة.

يوجد بها علامات وبقع حمراء في بعض الأحيان.

لا يوجد بها مرونة.

ملمسها خشن.

لا يوجد بها مسامات واسعة.

البشرة الحساسة

تعد البشرة حساسة إن كانت الكثير من المنتجات غير مناسبة لها وتتميز هذه البشرة بالآتي:

جافة في أغلب الأوقات.

يوجد بها حكة وتهيج في بعض الأحيان.

تتميز باللون الأحمر في بعض الأوقات.

يوجد بهاعلامات بعد التعرض للشمس لفترات طويلة.

البشرة العادية

تعد من أفضل أنواع البشرة فهي متوازنة تماما وتميزها العلامات الآتية:

لا يوجد بها مشاكل وإن تواجدت فسوف تكون قليلة جدًا.

لا تكون حساسة نهائيًا.

مسام البشرة العادية تكون صغيرة وغير مرئية.

تعتبر بشرة ذات مظهر متألق ورقيق.

البشرة المختلطة

تعتبر البشرة المختلطة من الأنواع الشائعة لدى فئة كبيرة من الأشخاص ويميزها العلامات التالية:

لامعة كثيرًا.

توجد بها رؤوس سوداء ظاهرة جدًا.

توجد بها مسام واسعة ومفتوحة مثل البشرة الدهنية.

كيفية التعرف على نوع البشرة

إن كنتي غير قادرة على فهم طبيعة بشرتك أو الإجابة على سؤال كيف تعرف نوع بشرتك يمكنك معرفة ذلك عبر هذه الخطوات:

ابدئي بغسل وجهك من أي مستحضرات تجميل بواسطة الماء الفاتر وأي غسول تحبيه ثم قومي بتجفيفها جيدًا بمنشفة قطنية.

انتظري لمدة ساعة دون أن تضعي على بشرتك أي مساحيق أو أي كريم.

ثم انظري إلى المرآه واحضري منديل ورقي واضغطي على جميع الأماكن في البشرة كالأنف والجبين والجبهة والذقن وغيرها.

افحصي أثر هذه المناطق بعد الضغط عليها من خلال المنديل.

بعدها سوف تكوني قادرة على تحديد نوع البشرة بشكل دقيق.

إن كانت البشرة دهنية سوف تلاحظين أثر الزيوت في الأنف والجبين والذقن والجبهة وغيرها.

إن كانت البشرة مركبة فسوف تجدين أثر الدهون بالأنف وبالجبين فقط دون باقي الوجه ستجديه جاف.

إن كانت بشرتك من النوع الجاف فقد لا تلاحظين أي أثر مطلقًا وقد تظهر على البشرة بعض القشور مما يدل على جفافها.

إن كانت بشرتك عادية ستجدين أن المنديل نظيف بشكل تام ولا يوجد به أي أثر لمواد دهنية أو جفاف.

كيفية التعامل مع البشرة الجافة

بعد أن تعرفنا فيما سبق على إجابة سؤال هام وهو كيف تعرف نوع بشرتك يجب أن تتعرف على الطريقة المثالية للعناية بالبشرة الجافة وهي كالتالي:

البشرة الجافة من أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية كبيرة لكي تحافظي على رطوبتها لكي تظل محافظة على رونقها وأول شيء يجب عليكي أن تفعليه تحري الدقة في اختيار منتجات العناية بالبشرة حتى لا تسبب الجفاف أكثر لبشرتك.

يمكنك استبدال بعض المنتجات التي تحتوي على مواد صناعية بأخرى طبيعية مثل الجليسرين وزبدة الشيا وسوف تساعدك حتمًا في ترطيب بشرتك ومنحها الرعاية اللازمة لبقائها مشرقة.

كيفية التعامل مع البشرة الدهنية

بعد أن اتضحت أمامك إجابة سؤال كيف تعرف نوع بشرتك يجب أن تهتمي ببشرتك الدهنية باتباع الآتي:

يجب أن تكوني حذرة في التعامل مع البشرة الدهنية واختاري بعناية المستحضرات التي تستخدمينها لبشرتك فيجب أن تبتعدي عن المستحضرات الغنية ويكون من الأفضل استعمال المرطبات اللطيفة على البشرة حتى لا تؤذي بشرتكز

ولكي تقومي بمحاربة دهون البشرة يكون عليكي استعمال مواد تنطيف البشرة التي تحتوي على الزيت فهي تعتبر من أفضل المواد المناسبة للبشرة الدهنية لأنها تقوم بالتقاط الدهون من البشرة ومنحها مظهر صحي وتقلل الدهون.

كيفية التعامل مع البشرة المختلطة

البشرة المختلطة تعد من الأنواع السيئة التي تحتاج لعانية قصوى حيث أنها تجمع ما بين البشرة الجافة والدهنية فيجب أن تقومي بالبحث عن المنتجات التي تناسب البشرة المختلطة.

ويمكنك أيضًا الجمع بين المنتجات التي تناسب البشرة الجافة والبشرة الدهنية ووضع كل منتج بالمكان الذي يناسبه فيمكنك وضع منتج الترطيب في المناطق الجافة بالبشرة فقط دون وضعه على البشرة بالكامل.

يمكنك أيضا استعمال ماسك تنظيف عميق في المناطق الدهنية من البشرة والتي تحتاج إلى التنظيف العميق لتبقى نضرة ومتوازنة.

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